MUNDO
Avião atropela pedestre durante decolagem e voo é cancelado
Homem invadiu pista do aeroporto de Denver e morreu após ser atingido por aeronave
Um voo da Frontier Airlines precisou ser cancelado após um avião atropelar um pedestre durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, na noite da última sexta-feira, 08.
O incidente envolveu um Airbus A321 que operava o voo 4345, com destino a Los Angeles. Segundo informações do aeroporto, o homem invadiu a área restrita ao pular a cerca perimetral e foi atingido pela aeronave poucos minutos depois, enquanto atravessava a pista.
Pedestre morreu após ser socorrido
De acordo com o Aeroporto Internacional de Denver, o pedestre chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Até o momento, ele não foi identificado.
“O pedestre pulou a cerca perimetral e foi atingido apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista. O pedestre faleceu e não se acredita que seja um funcionário do aeroporto”, informou o terminal em nota.
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Passageiros deixaram aeronave por escorregadores
Após o impacto, os pilotos relataram fumaça dentro da aeronave e um princípio de incêndio em um dos motores.
Por precaução, os passageiros precisaram deixar o avião pelos escorregadores de emergência. Segundo a companhia aérea, a evacuação aconteceu de forma segura.
O aeroporto informou que havia 231 pessoas a bordo e que todos os ocupantes foram transportados de ônibus até o terminal. Ainda conforme as autoridades locais, 12 pessoas tiveram ferimentos leves.
Investigação segue em andamento
O Corpo de Bombeiros de Denver conseguiu controlar rapidamente o incêndio registrado no motor da aeronave.
Em nota, o aeroporto informou que o atendimento de emergência e as investigações continuam em andamento. A pista onde ocorreu o acidente permanecerá interditada durante os trabalhos periciais.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) foi acionado e deve acompanhar a apuração do caso.
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