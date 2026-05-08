Jogador é retirado de partida após supostas conversas com adolescente

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O lateral-direito Alex Jimenez, do AFC Bournemouth, foi retirado da lista de relacionados para a partida contra o Fulham FC, neste sábado, 9, após o clube anunciar a abertura de uma investigação sobre publicações nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas online, supostas conversas entre o jogador espanhol e uma adolescente de 15 anos teriam vazado. Nos prints compartilhados, aparecem mensagens atribuídas ao atleta, como “não quero problemas” e “nunca estive com uma garota de 15 anos”.

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Em comunicado oficial, o Bournemouth afirmou que está ciente das postagens envolvendo o atleta, mas não detalhou o conteúdo investigado.

“O clube compreende a gravidade do assunto e o caso está sendo investigado. Como resultado, Alex não será incluído no elenco para o jogo da Premier League contra o Fulham amanhã, e o clube não fará novos comentários neste momento”, informou a equipe.

Jimenez chegou inicialmente por empréstimo junto ao Milan e foi contratado em definitivo em fevereiro. Na atual temporada da Premier League, ele disputou 31 partidas pelo Bournemouth.