Biden ignora pressões por desistência e quer retomar campanha

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não se intimidou nesta sexta-feira (19) diante dos democratas que pedem que ele desista e planeja retomar a campanha na próxima semana, com o objetivo de combater a visão "sombria" de seu rival Donald Trump.

Especulou-se nas últimas horas que Biden poderia abandonar a corrida pela reeleição neste fim de semana devido à crescente pressão do Partido Democrata, preocupado com sua capacidade física e mental para governar em um segundo mandato.

No entanto, Biden, obstinado e naturalmente otimista, parece ter descartado essa possibilidade por enquanto.

"Há muito em jogo e a escolha é clara. Vamos vencer juntos", escreveu o presidente de 81 anos em um comunicado de sua casa de praia em Delaware (leste), onde se isolou após testar positivo para covid-19.

Seus sintomas "melhoraram significativamente", informou seu médico da Casa Branca, Kevin O'Connor.

Apesar de seu desempenho ruim em um debate contra Trump em junho, Biden continua no comando e está convencido de que é a pessoa mais qualificada para derrotar o republicano nas urnas, como fez em 2020.

"A visão sombria de Donald Trump para o futuro não representa quem somos como americanos", afirmou no comunicado, referindo-se ao discurso que o magnata de 78 anos fez para encerrar a convenção republicana na quinta-feira, dias depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato.

"Voltarei à campanha na próxima semana para continuar expondo a ameaça" do programa de Trump, insistiu.

- "Não se enganem" -

Apesar disso, sete outros parlamentares democratas da Câmara dos Representantes e um quarto senador se juntaram aos questionamentos de seu partido e pediram que Biden ceda o lugar a outro candidato.

Quatro deles assinaram uma carta conjunta instando o presidente a "passar o bastão".

No total, já são cerca de 30, incluindo membros dos grupos afro-americanos e hispânicos, que até agora haviam ficado à margem da polêmica.

Por outro lado, o braço político dos hispânicos no Congresso, BOLD PAC, saiu em defesa da candidatura de Biden nesta sexta-feira.

Esta administração “demonstrou um compromisso inabalável com os latinos”, afirma a sua presidente, Linda Sánchez, em um comunicado.

“Não se enganem, os latinos de todo o país sofrerão as consequências de uma segunda presidência de Trump”, acrescenta, referindo-se a uma comunidade que se inclina principalmente para os democratas, mas na qual os republicanos vêm ganhando terreno.

Várias pesquisas recentes apontam para uma vitória do republicano até mesmo nos estados-chave (aqueles em que os eleitores escolhem com base no candidato e em outros fatores e não no partido), que são essenciais para obter a vitória.

Um doador importante, Michael Moritz, investidor do Vale do Silício, disse que "infelizmente o presidente Biden precisa escolher: vaidade ou virtude", segundo o New York Times.

Citando fontes anônimas, a imprensa americana afirma que Biden está elaborando um plano para uma desistência digna nos próximos dias.

- O tempo está se esgotando -

A equipe de campanha do democrata reagiu nesta sexta-feira reconhecendo uma forte queda no apoio, mas insistiu que o octogenário ainda é o melhor candidato.

"Certamente o presidente está nesta corrida", afirmou sua chefe de campanha Jen O'Malley Dillon à MSNBC.

No entanto, vários democratas influentes acreditam que o tempo está se esgotando.

A pressão aumentou na quinta-feira, quando a imprensa noticiou que o ex-presidente Barack Obama, a ex-presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e os atuais líderes do partido no Congresso expressaram sua preocupação nos bastidores.

O líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, foi evasivo nesta sexta-feira e disse à rádio WNYC “que a decisão é dele”.

A NBC News assegura que alguns familiares de Biden têm "discutido" como ele poderia renunciar, mas ainda não tomaram uma decisão.

Seria um "plano cuidadosamente calculado" para dar certa dignidade a uma decisão historicamente tardia, a menos de quatro meses das eleições.

Qualquer decisão que ele tome deve evitar um caos no Partido Democrata em torno de seu sucessor como candidato.

A vice-presidente Kamala Harris é a favorita, mas a escolha não é automática e ela poderia enfrentar outros democratas de peso.

Enquanto isso, Trump foi aclamado por uma multidão na convenção republicana, onde, cercado por sua família, incluindo sua esposa Melania, ele descreveu a tentativa de assassinato da qual foi alvo e pediu votos para implementar seu programa e seu lema "Make America Great Again".

