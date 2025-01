Biden se diz ‘entristecido’ por acidente na Coreia e oferece ajuda

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Foto: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo, 29, que ele e sua esposa, Jill, estão “profundamente entristecidos” com a notícia do trágico acidente aéreo ocorrido na Coreia do Sul e ofereceram ajuda ao país aliado.

“Nossos pensamentos e orações estão com os afetados por esta tragédia”, disse Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca, acrescentando que seu governo está pronto “para fornecer qualquer assistência necessária”.

Caso

Um trágico acidente aéreo deixou pelo menos 177 mortos na Coreia do Sul, quando um avião sofreu um desastre durante o pouso no aeroporto de Muan. Duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e encaminhadas para o hospital.

O avião, um Boeing 737-800 da companhia Jeju Air, transportava 181 pessoas, sendo 175 passageiros e seis tripulantes. A aeronave realizava um voo entre Bangkok, na Tailândia, e Muan.