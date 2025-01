Tragédia na Coreia do Sul: Queda de avião em Muan deixa ao menos 177 mortos

O acidente aconteceu às 9h03 no domingo (horário local), correspondente às 21h03 de sábado em Brasília. - Foto: Reprodução/X

Um trágico acidente aéreo deixou pelo menos 177 mortos na Coreia do Sul, quando um avião sofreu um desastre durante o pouso no aeroporto de Muan. Duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e encaminhadas para o hospital.

O avião, um Boeing 737-800 da companhia Jeju Air, transportava 181 pessoas, sendo 175 passageiros e seis tripulantes. A aeronave realizava um voo entre Bangkok, na Tailândia, e Muan.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

Até agora, dois tripulantes foram retirados com vida dos destroços do avião em chamas, mas as esperanças de encontrar outros sobreviventes diminuem com o passar do tempo. Segundo informações das autoridades, o acidente aconteceu às 9h03 no domingo (horário local), correspondente às 21h03 de sábado em Brasília.

As investigações iniciais apontam que o desastre pode ter sido provocado por uma colisão com pássaros.

No aeroporto, familiares das vítimas se reúnem enquanto equipes de resgate continuam vasculhando os destroços em busca de informações e possíveis sobreviventes.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o avião ultrapassa os limites da pista, colide com uma barreira e explode em chamas. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa do acidente, mas os bombeiros sugerem que uma colisão com pássaros, aliada às condições meteorológicas adversas, pode ter contribuído para a tragédia.