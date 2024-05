Bilionário planeja construir réplica do Titanic | A TARDE

O bilionário australiano Clive Palmer planeja construir uma réplica do Titanic. Segundo ele, o projeto do navio, que terá nove andares “de luxo”, está em fase de finalização, e a expectativa é que as obras comecem entre janeiro e fevereiro de 2025.

Ele vem anunciando a construção da réplica do transatlântico desde 2013. O bilionário culpou a pandemia de covid-19 por atrasar as obras, cujo projeto é estimado em US$ 1 bilhão, ou R$ 5,2 bilhões.

Caso o prazo seja cumprido, Palmer planeja refazer a viagem inaugural do Titanic original, de Southampton (Inglaterra) a Nova York (EUA). De acordo com Palmer, milhares de pessoas já estão interessadas em adquirir uma das 2,4 mil passagens.

Batizado de Titanic II, o navio terá 269m de comprimento e 32,2m de largura, pesando 56 mil toneladas. A embarcação contará com 835 cabines, entre elas, 383 quartos de 1ª classe, 201 de 2ª classe e 251 de 3ª classe, para acomodar 2.435 passageiros.

O novo Titanic terá uma réplica exata da ponte do navio original, que vai abrigar o centro de controle de navegação da embarcação projetado e configurado de acordo com padrões e regulamentos modernos.

Considerado o navio mais famoso do mundo, o RMS Titanic começou a ser construído em 1909, sendo projetado para ser o navio mais luxuoso e seguro da época. No entanto, ele naufragou na madrugada de 15 de abril de 1912, apenas três dias após partir na viagem inaugural, depois de colidir contra um iceberg. Com botes para somente metade dos passageiros, 1,5 mil pessoas morreram ao cair na água quase congelada.