Bomba da 2ª Guerra Mundial paralisa maior estação de trem de Paris

Bomba não detonada foi encontrada nos trilhos que levam ao terminal - Foto: Ilustrativa/Lionel Bonaventure/AFP

O tráfego ferroviário foi interrompido nesta sexta-feira, 7, na 'Gare du Nord' de Paris, a estação ferroviária mais movimentada de Paris, após a descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial nos trilhos que levam ao terminal.

As autoridades francesas acionaram equipes especializadas para desativar o dispositivo explosivo. Como medida de precaução, todas as viagens de trem com origem e destino na Gare du Nord foram canceladas, incluindo os serviços do Eurostar, que conecta o Reino Unido à França pelo túnel do Canal da Mancha.

Transtornos e impacto no transporte

A paralisação afetou milhares de passageiros. A estação de St Pancras, em Londres, de onde partem os trens do Eurostar para Paris, também ficou lotada devido aos cancelamentos. Em Paris, multidões se aglomeraram na Gare du Nord, em busca de informações e alternativas de transporte.

Bomba histórica

A descoberta de artefatos explosivos da Segunda Guerra Mundial ainda é comum em cidades europeias, especialmente em áreas próximas a antigas ferrovias. Durante o conflito, bombardeiros britânicos e americanos atacaram frequentemente infraestruturas estratégicas.

O tempo necessário para desativar a bomba depende de seu tamanho e das condições de acesso ao local onde foi encontrada.