"Quadro clínico estável", diz novo boletim sobre o Papa

Quadro clínico de Papa é estável, segundo o Vaticano - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

Um novo boletim sobre o estado de saúde do papa Francisco ,de 88 anos, foi divulgado pelo Vaticano na tarde desta quinta-feira, 6. De acordo com a instituição, as condições clínicas do pontífice seguem estáveis em comparação aos outros dias. Ele não apresentou episódios de insuficiêcia respiratória.

O Papa está internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, Itália, desde 14 de fevereiro, com quadro de pneumonia bilateral, o prognóstico do papa segue reservado.

“O Santo Padre continuou com benefício a fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis. Ele não apresentou febre. Os médicos ainda mantêm um prognóstico reservado. Considerando a estabilidade do quadro clínico, o próximo boletim médico será divulgado no sábado”, diz o boletim publicado pelo Vaticano.

Ainda de acordo com o Vaticano, mais cedo foi divulgado que durante a noite de quarta-feira, 05, Fancisco fez uso de ventilação mecânica não invasiva, após ter realizado, durante o dia, oxigenoterapia de alto fluxo.

O Vaticano informa que o pontífice mantém o prognóstico reservado. Segundo como o Ministério da Saúde, o prognóstico é a previsão sobre a evolução de uma doença após o diagnóstico.