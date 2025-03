Aluguel: veja os bairros mais caros de Salvador em janeiro de 2025

Porto da Barra, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Em janeiro, a Barra ultrapassou Ondina e se tornou o bairro com metro quadrado mais caro em Salvador. Um estudo mostrou que o valor médio do aluguel na capital baiana foi de R$ 55,68 por metro quadrado, ou seja, o valor médio de aluguel é de R$ 5.568,00 para um imóvel de 100 m². Esse valor médio é 1,38% menor do que o verificado na média de dezembro.

A pesquisa inteligência imobiliária realizado pela APSA, líder nacional em gestão de propriedades urbanas, pesquisou os valores de aluguéis que estavam sendo pedidos pelos proprietários de imóveis de um a quatro quartos, nos principais bairros da capital baiana, em anúncios em sites de locação de imóveis, durante o mês de janeiro de 2025.

Dos doze bairros analisados, metade apresentou quedas em seus preços de locação, em relação a dezembro.

Confira abaixo:

Barra: R$ 81,56/m² - valor 2,20% maior que em dezembro. O preço por metro quadrado está 2,40% mais caro que há 12 meses.

Ondina: R$ 81,05 - O bairro continua sendo o que apresenta o maior valor de metro quadrado para locação. A desvalorização mensal foi de 14,06%. No entanto, esse valor médio é 0,95% maior do que o verificado há um ano.

Caminho das Árvores: R$ 68,45/m² - o bairro apresentou alta de 5,01% na comparação com o mês anterior. No anual, tem aumento de 20,44%.

Patamares: R$ 71,19/m² - O bairro está com queda de 1,18% no mês, mas, no ano, o valor é 27,04% maior.

Alphaville I: R$ 64,48/m² - O valor é 0,09% menor que o do mês anterior e 3,74% a mais na variação anual.

Armação: R$ 56,62/m² - A variação foi de 1,66% no último mês. E agora, o bairro apresenta valorização de 6,6% nos últimos 12 meses.

Piatã: R$ 55,59/m² - A variação foi de 3,55% no mês e 15,67% no ano.

Rio Vermelho: R$ 50,86/m². Houve aumento do valor do metro quadrado de 4,15%, mas, no anual, acumula alta de 6,69%.

Pituba: R$ 46,48/m² - Diminuição de 1,29%. E no ano, o valor acumula alta de 14,91%.

Graça: R$ 46,84/m². Queda de 7,85% em relação ao mês anterior. Entretanto, o ano acumula alta de 1,70%.

Vitória: R$ 67,39/m² - Desvalorização de 3,54% mensal e de 15,32% anual.

Imbuí: R$ 46,25/m² - A variação, comparada com o mês anterior, foi de 0,57%, no ano, o valor acumula alta de 23,18%.

Segundo Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, o preço do aluguel dos bairros sofreu recuo por uma maior oferta de imóveis disponíveis.

“Isso também pode estar aliado a um recuo na demanda após o pico sazonal de alta procura característico do final do ano e férias. Além disso, fatores como o término de contratos de curto prazo e a concorrência com bairros vizinhos que oferecem infraestrutura semelhante a preços mais competitivos podem ter contribuído para essa movimentação no ranking de valores médios”, explica.