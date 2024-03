Brasileira que denunciou estupro na Índia revela ferimentos | A TARDE

A brasileira Fernanda Santos relatou er sido vítima de um estupro coletivo cometido por 7 homens, durante a noite da última sexta-feira, 1º, no distrito de Dumka, na Índia. Nas redes sociais, imagens dos ferimentos provocados foram divulgadas por ela e seu marido, Vicente Barbera.

"Algo aconteceu com a gente que não desejo a ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia”, disse Fernanda.

Fernanda e Vicente viajavam de moto até o Nepal, segundo a imprensa local, mas decidiram acampar Dumka e foram atacados pelo grupo durante a noite. "Meu rosto está assim, mas não é o que mais me dói. Achei que íamos morrer. Graças a Deus estamos vivos.", afirmou Fernanda.

Em nota, a embaixada brasileira afirmou que "seguirá à disposição para prestar toda a assistência cabível e acompanhar todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas".