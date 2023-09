Brasileiro condenado à prisão perpétua foge de presídio nos EUA

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, de 34 anos, condenado pela morte da ex-namorada Deborah Brandão, fugiu da prisão nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 31. Danilo foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar Deborah, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã de quinta-feira, informou o gabinete do procurador local em uma postagem no X, o antigo Twitter. As circunstância da fuga ainda não foram esclarecidas. Durante coletiva de imprensa nos Estados Unidos, o diretor interino da prisão, Howard Holland, disse apenas que o caso estava em investigação.

Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou sua ex-namorada até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal. O assassinato ocorreu em abril de 2021.



Inmate Escape from Chester County Prison



POCOPSON TOWNSHIP, PA – August 31, 2023 – Officials of Chester County Prison report that at approximately 8:50 a.m. Danelo Cavalcante escaped from Chesco Prison. A search of the prison and surrounding area is currently being conducted. pic.twitter.com/fWh96QjXLe — Chester County District Attorney's Office (@chescoda) August 31, 2023