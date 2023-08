Brasileiro é preso em aeroporto dos EUA por ameaça de falsa de bomba

Um homemm de naturalidade brasileira foi preso no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, por supostamente fazer uma falsa ameaça de bomba no embarque.



De acordo com o UOL, o passageiro, de 44 anos, teria se dirigido a um agente no portão de embarque do eroporto que portava uma bomba na bagagem de mão durante.

Informações do site americano "WSVN 7 news", ele esperava um voo da American Airlines, com destino a Guarulhos, na noite de terça-feira, 18, no Aeroporto Internacional de Miami.

O homem e o agente do aeroporto teriam começado a discutir após o funcionário informar que o passageiro teria que despachar a bagagem de mão devido à falta de espaço na cabine. O homem teve ainda um pedido de um cadeado para a mala negado.

Após a ameaça, o agente acionou a polícia que levou o passageiro à detenção. Em seguida, protocolos de ameaça de bomba foram implementados no aeroporto.

Depois do ocorrido, o brasieliro prestou depoimento, alegou que disse ao agente no portão que "não tinha uma bomba em sua bolsa". Agora, ele responderá a acusações relacionadas a falsa ameaça de bomba e confusão durante a briga com o agente da companhia aérea.