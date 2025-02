Brasileiro é preso na Europa suspeito de esfaquear três pessoas

De acordo com as autoridades locais, ele utilizou uma faca e uma tesoura para cometer os ataques - Foto: Reprodução/YouTube/Irish Mirror

A polícia da Irlanda prendeu um brasileiro, inicialmente identificado como Gabriel Valladares, de 29 anos. Ele é suspeito de esfaquear três pessoas no centro de Dublin, capital do país europeu, durante o último fim de semana.

Natural do Rio de Janeiro, Valladares mora em Dublin desde 2022. De acordo com as autoridades locais, ele utilizou uma faca e uma tesoura para cometer os ataques, cuja motivação ainda está sendo investigada.

O crime aconteceu na tarde de domingo, 9, nos arredores de Stoneybatter, uma área central da cidade. Testemunhas relataram que o agressor usava máscara e atacou as vítimas de forma inesperada na rua.

Durante o interrogatório, o detetive responsável pelo caso afirmou que Gabriel declarou:

"Eu estava com medo de ser morto".