Brasileiro morre após voltar de festa na Holanda
O rapaz morava há seis anos no país com a família
Por Franciely Gomes
Um brasileiro morreu após cair de um canal em Amsterdã, na Holanda, na madrugada desta segunda-feira, 23. Identificado como Rodrigo Rocco, o rapaz estava voltando de uma festa no bar Dancig Multipla quando o caso aconteceu.
De acordo com informações da imprensa holandesa, o corpo do brasileiro foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros local e levado às pressas a um hospital, porém ele não resistiu ao incidente.
A informação foi confirmada pela irmã dele, Ana Paula, através de um post no Facebook. Na publicação, ela informou que não sabe a causa exata da queda e que o corpo de Rodrigo não será velado, mas sim cremado.
“Não sabemos ao certo se ele teve algum mal súbito. Ele será cremado e não haverá velório. Peço que rezem por ele, para que ele e todos nós fiquemos bem”, escreveu ela na legenda.
Rodrigo trabalhava como desenvolvedor e morava há cerca de seis anos na Holanda com a esposa e os filhos, que não tiveram as identidades divulgadas publicamente.
