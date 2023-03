Brasileiro preso com carne humana dá versão do assassinato de amigo

O mineiro que matou o amigo em Amsterdã, na Holanda, no último dia 26, disse em áudio que teria agido em legítima defesa, após ter sido atacado pelo também brasileiro Alan Lopes, de 21 anos. Begoleã Fernandes, de 26 anos, está preso por matar o compatriota a facadas. Ele ainda tentou fugir de Lisboa, em Portugal, para o Brasil com uma mala que continha carne humana dentro.

Fernandes era procurado pela polícia holandesa como suspeito de ter assassinado Alan na capital holandesa, onde vivia. Na ocasião, as autoridades afirmaram que a carne não seria da vítima.

“Oh Messias, ora por mim meu irmão, que eu tô beleza, graças a Deus, viu. Mas o que eu passei não foi brincadeira. Ele é canibal. Já tem muito tempo que a galerinha dele sabe, entendeu? O Mark sabia, o Wesley sabia, o Rafael sabia. Só que é uma parada tão bizarra, mas tão, mas tão bizarra que ninguém acredita. Ele pegou um marroquino, decepou o cara dentro do açougue, mano, igual um porco. Ele me mostrou o vídeo e me chamou lá na casa dele para comer um pedaço da carne do cara. Eu fui lá, os meninos tinham me avisado que era uma armadilha para ele me pegar, tá ligado? Já tava avisado disso. A mãe dele tá por Paris, a mãe dele nem ficou por lá pra ele conseguir ter armadilha pra me pegar. Aí na hora que ele tentou me pegar, mano, eu estava com a faca, eu fui, reagi e passei ele, tá ligado? Me ajuda aí mano, pelo amor de Deus", disse o mineiro no áudio.

O áudio foi obtido pelo portal g1 e transmitido na TV Globo. A mãe do homem que está preso teria confirmado para a publicação que a voz é a do filho.

Família de Alan

A família de Alan é de Brasília (DF), mas vive há sete anos na capital holandesa. Begoleã conheceu a vítima há três anos, frequentava a casa da família e pernoitava no local quando não tinha onde dormir. Em entrevista ao jornal O Globo, Kamila Lopes, irmã de Alan, afirmou que o irmão trabalhava como açougueiro.

Além disso, de acordo com Kamila, Alan fazia empréstimos para Begoleã, nos momentos em que o suspeito passava por dificuldades financeiras. Ela revelou que o irmão foi morto a facadas.

Kamila também afirmou que a polícia holandesa não passa detalhes sobre a investigação, mas afastou qualquer possibilidade de que a carne encontrada na mala de Begoleã, no aeroporto de Lisboa, seja de Alan Lopes, que está com o corpo intacto no Instituto Médico Legal (IML) holandês.