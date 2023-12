Brasileiros deixam Gaza e aguardam avião da FAB no Egito | A TARDE

Um grupo formado por ao menos 43 brasileiros deixou a Faixa de Gaza e cruzaram a fronteira com o Egito para fugir dos bombardeios na região. Agora, os brasileiros aguardam uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para retornarem ao Brasil.

Eles fazem parte do segundo grupo de repatriados do território. O primeiro desembarcou em Brasília no dia 14 de novembro e foi recebido no aeroporto pelo presidente Lula.

A decisão de deixar a região de conflito se deu após os bombardeios de Israel sobre Gaza retornarem. Eles procuraram a embaixada do Brasil na Palestina para informar que gostariam de deixar a região.

A aeronave brasileira que trará todos de volta, um KC-30, finalizava na manhã deste sábado (9) os procedimentos para decolar rumo ao país árabe.