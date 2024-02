BYD usa cargueiro com avanços pioneiros em tecnologias ecológicas | A TARDE

Em processo de instalação de fábricas no Polo de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a BYD, greentech que é líder mundial de veículos de energia limpa, anunciou que agora terá um navio cargueiro próprio. A embarcação foi entregue oficialmente no porto de Yantai, na província de Shandong, no dia 10 de janeiro, antes de iniciar sua viagem inaugural a partir do porto de logística internacional de Xiaomo, Shenzhen, na China.

O cargueiro, batizado de EXPLORER NO.1, chega para ser um impulso significativo às capacidades de logística internacional da BYD em meio a recursos limitados de transporte marítimo global. Essa é a primeira embarcação do tipo que pertence a BYD. A companhia espera aumentar essa frota.

O EXPLORER NO.1 mede 199,9 metros de comprimento e tem capacidade de carga excepcional de 7.000 veículos. O cargueiro conta com avanços pioneiros em tecnologias de construção naval ecológicas e inteligentes, como compromisso da BYD com o transporte marítimo sustentável. A embarcação é equipada com um sistema inovador de propulsão de combustível convencional e GNL (gás natural liquefeito) de combustível duplo.

Wang Junbao, gerente geral da Divisão Corporativa da BYD, destacou que o setor de veículos de energia limpa da China atingiu um marco histórico no ano anterior, com vendas e produção superiores a 9 milhões de unidades, contribuindo significativamente para a mobilidade verde global.

Conforme apurado por A TARDE, neste momento, o cargueiro ainda não deve atracar na Bahia, que terá iniciada no segundo semestre de 2024, segundo previsão inicial, a produção de veículos nas fábricas da montadora em Camaçari. Existe a possibilidade da embarcação ser utilizada no Estado após o início de funcionamento das fábricas da BYD.

Nos próximos dois anos, espera-se que mais sete embarcações se juntem à frota, todas integrando a tecnologia de bateria de armazenamento de energia da BYD e sistemas de gerador de eixo. A empresa planeja não apenas implantar esses navios para suas próprias operações, mas também se envolver em parcerias abertas, desenvolvendo uma nova era para as montadoras chinesas no cenário internacional.

EXPLORER NO.1 | Foto: Divulgação

BYD na Bahia

O anúncio da instalação de três fábricas da BYD, maior produtora de carros elétricos do mundo, na Bahia, foi feito pelo Governo do Estado em julho de 2023. A montadora projetou a criação de 10 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos com as instalações da fábrica em território baiano.

Serão três fábricas com objetivos diferentes: unidade exclusiva para a produção de caminhões elétricos e chassis para ônibus; unidade dedicada à produção de automóveis híbridos e elétricos; e unidade voltada para o processamento insumos, como lítio e ferro fosfato, que serão exportados para o mercado externo. O investimento será de R$3 bilhões.

A oficialização da chegada da greentech no nordeste brasileiro é um divisor de águas para a indústria automotiva nacional, que volta a investir e produzir na região, desta vez fabricando veículos elétricos e híbridos com a mais alta tecnologia e eficiência.

Em 2023, a BYD se tornou a maior vendedora de carros elétricos do mundo, vendendo mais de 3,02 milhões de unidades. Hoje, a operação da BYD abrange seis continentes, envolvendo mais de 70 países e regiões em todo o mundo, chegando a mais de 400 cidades.