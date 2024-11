Cabeça decepada em acidente é confundida com enfeite de Halloween

- Foto: Reprodução redes sociais

Uma cabeça decepada de um homem foi confundida com uma decoração de Halloween na área de Cowgate, em Edimburgo, capital da Escócia. A vítima foi um homem de 74 anos que faleceu após ser atropelado por um ônibus na região.

Segundo o The Telegraph, o homem foi atingido por um ônibus na noite de sábado, 2. Com a violência do impacto, a cabeça do idoso se soltou do corpo. Sem saber o que havia acontecido, frequentadores de bares na movimentada área de Cowgate pensaram tratar-se de um adereço temático, típico das decorações de Halloween. Alguns frequentadores chegaram a pegar a cabeça, rindo e achando que fosse parte de uma brincadeira

A confusão se transformou em choque quando, ao manipulá-la, as pessoas percebiam que se tratava de algo real. Em um comunicado à imprensa, a polícia da Escócia confirmou que as imagens do incidente estão "causando sofrimento à família do falecido" e aos que as visualizam sem querer.

Estabelecimentos em Cowgate, incluindo bares e uma escola de dança, foram orientados a encerrar as atividades após o incidente. A escola de dança Bachata Blues comunicou o cancelamento das aulas e eventos da noite. Em nota, lamentaram a interrupção, mas planejam retomar atividades em breve.