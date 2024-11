SSP nega fusão do BDM com facção carioca após texto nas redes; entenda

- Foto: Reprodução / Google Street View

Após a circulação nas redes sociais da mensagem que indicava a fusão entre as facções Bonde do Maluco (BDM), que atua na Bahia, e o Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) afirma que o texto é falso.

Em contato com o Portal MASSA!, a SSP relatou que o comunicado nem sequer foi escrito por traficantes. O órgão negou qualquer tipo de fusão entre os grupos criminosos, além de ter chamado atenção para o fato do BDM não ter surgido na cidade de Catu, como indicava o texto.

A reportagem também apurou que BDM e TCP já eram antigas aliadas no mundo do crime, apesar de não ter ocorrido uma fusão entre as facções. A mensagem que circulou nas redes justificava a suposta fusão como reação a uma "estratégia de sufocamento por parte do sistema covarde" que estaria favorecendo a facção Comando Vermelho (CV), grupo rival.