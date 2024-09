'Calculista': brasileira é presa por mandar matar marido na Itália

Adilma era casada com Fabio Ravasio - Foto: Reprodução

Uma mulher brasileira de nome Adilma Pereira Carneiro, de 49 anos, foi presa no sábado, 23, após ter sido acusada de planejar o assassinato do marido, Fabio Ravasio, de 52 anos. Ela teria tido ajuda de cinco cúmplices e de um de seus sete filhos.

Fabio foi atropelado enquanto andava de bicicleta na noite de 9 de agosto, em Parabiago, em Milão. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na segunda-feira, 26, a mulher compareceu ao tribunal de Busto Arsizio com seus advogados.

De acordo com o jornal italiano II Giorno, Adilma teria arquitetado o crime por motivos financeiros com o objetivo de ter acesso ao patrimônio de 3 milhões de euro de Ravasio, com quem tinha dois filhos, que agora estão órfãos de pai.

Adilma, que foi presa junto com os comparsas, tinha feito promessas de comprar casas para os cúmplices do crime, que também tinha envolvimento amoroso com ela. "Nada parece ser suficiente para ela: escrava da sua ganância, ela quer sempre mais, é brutal, fria e calculista. Duas vilas, uma casa na Riviera Francesa, uma fazenda, dois carros grandes e uma vida confortável e sem fazer nada não eram suficientes para ela. Ela pretendia levar tudo", disse a juíza do caso, Anna Giorgetti, de acordo com o II Giorno.

Dois suspeitos do crime confessaram à polícia ter participado do plano e acusaram Adilma de ser a mandante. A brasileira vivia com Ravasio desde que os filhos que são gêmeos nasceram há 8 anos. No entanto, ainda era ainda casada formalmente com Massimo Ferretti, de 47 anos, desde janeiro de 2016.

Ferretti seria um dos mentores do crime e amante de Adilma. Segundo o prometor de medida cautelar do caso, Adilma é uma mulher que “coloca o dinheiro” como o centro de sua vida. Conforme divulgou a imprensa italiana, Adilma tem em seu nome um imóvel que supostamente foi financiado com 500 mil euros emprestados dos pais da vítima, valor que nunca foi restituído, uma BMW, e uma casa na Riviera Francesa.