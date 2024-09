Mulher paga R$ 2 milhões em imposto após transar com 300 pessoas

Nova meta de Annie é 600 em um ano - Foto: Reprodução

Conhecida como mulher mais sexualmente ativa da Austrália, Annie Knight já fez sexo com mais de 300 pessoas em um ano. O comportamento sedento e incomum a transformou em sucesso no OnlyFans, gerando uma alta receita pelo conteúdo produzido durante as fartas transas.

Agora o preço chegou: 592 mil dólares australianos (R$ 2,2 milhões) em imposto sobre os seus lucros com a carreira erótica.

"Acho que a faixa de imposto mais alta deveria ser 30%", reclamou ea ao site "NeedToKnow". "É absolutamente ridículo que aqueles que estão ganhando mais dinheiro estejam pagando quase metade de seus ganhos em impostos. É uma loucura pensar que quanto mais trabalho duro e quanto mais dinheiro você ganha, mais você é punida por isso. Eu poderia ter comprado uma casa com isso (o valor pago)", acrescentou ela.

Atualmente Annie está com a meta de transar com 600 pessoas por ano, o que dá uma média de quase duas por dia.