Ex-jogador do Barcelona entra para o OnlyFans: "Só precisa ser feliz"

Jonathan dos Santos publica sua rotina fora dos gramados no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jonathan dos Santos, volante mexicano revelado pelo Barcelona, surpreendeu seus fãs ao anunciar a criação de uma conta no OnlyFans. Entretanto, o jogador de 34 anos deixou claro que seu perfil na plataforma não terá conteúdos adultos. Sua intenção é compartilhar com o público um pouco mais do seu cotidiano fora dos campos, semelhante ao que já faz no Instagram.

"Os jogadores estão mais abertos a mostrar suas vidas fora de campo, e as pessoas gostam disso. Eu acho que antes as pessoas costumavam pensar que talvez você não estaria focado no jogo se conseguisse viver sua vida. Mas acredito que dá para focar nas duas coisas. Na verdade, você só precisa ser feliz", afirmou o meia, ressaltando que sua página será totalmente gratuita e sem nudez ou ensaios sensuais.

Leia mais:

>> Alysha Newman: Saiba quem é a musa do Onlyfans e medalhista olímpica

>> Atletas olímpicos fazem sucesso no Onlyfans; conheça

Jonathan dos Santos é filho do ex-meia brasileiro Zizinho, que começou a carreira no São Paulo e passou a maior parte de sua trajetória no México. Atualmente no América-MEX, ele nasceu em território mexicano e, assim como seu irmão mais famoso, Giovani dos Santos, optou por defender a seleção mexicana.

Agora em sua terceira temporada com a camisa do América, o clube mais popular do México e atual bicampeão nacional, Jonathan é titular absoluto sob o comando do técnico brasileiro André Jardine e, em algumas ocasiões, até assume a braçadeira de capitão.