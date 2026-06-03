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ALERTA CLIMÁTICO

Calor mortal: Espanha bate recorde histórico com explosão de mortes em maio

Óbitos ficaram 3,6 vezes acima da média antes do verão; sistema MoMo aponta cenário crítico

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Um homem descansa à sombra de uma árvore, durante uma onda de calor no início da temporada na Europa
Um homem descansa à sombra de uma árvore, durante uma onda de calor no início da temporada na Europa - Foto: MARCO BERTORELLO/AFP

A Espanha registrou 101 mortes relacionadas ao calor em maio, um recorde histórico para o mês desde o início da série estatística em 2015, anunciou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 3.

“Esse número é 3,6 vezes maior que a média de mortes relacionadas ao calor registradas em maio na última década, o que destaca o impacto significativo que as ondas de calor podem ter na saúde, mesmo antes do início do verão”, afirmou o ministério em um comunicado.

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Monitoramento e histórico de letalidade

As estimativas são fundamentadas no sistema "MoMo" (Monitoramento da Mortalidade), que analisa as variações na mortalidade diária geral em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos.

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Em maio do ano passado, vários recordes de temperatura para o mês foram quebrados em diversas cidades espanholas, principalmente no norte do país, segundo a Agência Espanhola de Meteorologia (Aemet), que classificou os registros como "temperaturas extraordinariamente altas para maio".

De 2015 até o verão do hemisfério norte de 2025, a Espanha acumulou 27.564 mortes atribuíveis a temperaturas elevadas, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. O ano de 2022 permanece como o mais letal da série, com 4.789 óbitos, seguido de perto por 2025, que contabilizou 3.832 vítimas fatais.

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Tags

crise climática espanha onda de calor

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