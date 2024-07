29/06/2024 às 21:38 - há XX semanas | Autor: Da Redação MUNDO Campanha de Biden arrecadou US$ 27 milhões desde o debate Campanha pretende destacar os pontos positivos da angariação de fundos, mesmo quando a angústia cresce entre alguns membros da classe

A arrecadação de fundos de dois dias anunciada no sábado vem logo após Biden arrecadar cerca de US$ 40 milhões em cinco dias no início deste mês - Foto: Mandel NGAN / AFP

A campanha do presidente dos Estados Unidos Joe Biden arrecadou mais de US$ 27 milhões na quinta-feira, 27, dia do primeiro debate presidencial, e na sexta,28, de acordo com um funcionário da campanha. A campanha pretende destacar os pontos positivos da angariação de fundos, mesmo quando a angústia cresce entre alguns membros da classe dos doadores, após o mau desempenho do presidente no debate da CNN. O presidente deve falar em dois eventos de arrecadação de fundos nos Hamptons, em Nova York, e um em Red Bank, Nova Jersey, na tarde deste sábado,29. Barry Rosenstein, o anfitrião de uma das arrecadações de fundos nos Hamptons, disse à CNN que espera mais de 200 participantes e disse que mais doações para o evento chegaram na manhã de sexta, após o debate. A arrecadação de fundos de dois dias anunciada no sábado vem logo após Biden arrecadar cerca de US$ 40 milhões em cinco dias no início deste mês, que incluiu grandes arrecadações de fundos com o ex-presidente Barack Obama em Los Angeles e o ex-presidente Bill Clinton na Virgínia.

