Democratas avaliam futuro da campanha de Biden após debate

Novas pesquisas estão sendo conduzidas pelos democratas durante todo o fim de semana - Foto: JIM WATSON / AFP

Líderes e dirigentes do Partido Democratas dos Estados Unidos estão em pânico após sequência do alarmante desempenho do presidente Joe Biden no debate. Entre os questionamentos para os aliados do líder estão se Biden arrastará toda a chapa e quem poderia encabeçar a chapa no lugar dele. As informações são da CNN.

“Não existe um verdadeiro plano de sucessão”, disse um conselheiro democrata sênior da campanha de Biden à CNN neste sábado, 29. “Isso é o que torna tudo isso não apenas doloroso, mas também muito problemático”.



Segundo a CNN, novas pesquisas estão sendo conduzidas pelos democratas durante todo o fim de semana, em um esforço para obter uma imagem mais profunda da extensão das consequências políticas, especialmente em disputas importantes que determinarão se o partido pode reconquistar a maioria na Câmara e manter a sua posição controle estreito do Senado.



Um segundo conselheiro também disse que a única maneira de Biden considerar se afastar – uma medida que ainda é uma questão em aberto – seria se lhe fossem apresentados dados sérios mostrando que ele provavelmente não apenas perderia sua candidatura à reeleição, mas também colocaria em risco a Câmara e o Senado e corridas locais competitivas em todo o país.

A campanha de Biden há muito tem pesquisas que revelam que os democratas ainda apoiam os candidatos menos votados, mesmo que não votassem em Biden.

“O partido está nas mãos do presidente Biden – para o bem ou para o mal”, disse um senador democrata à CNN, falando sob condição de anonimato. “Ele merece nosso respeito e espaço para tomar qualquer decisão”.