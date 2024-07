Joe Biden admite desempenho ruim em debate: "Não ando tão bem"

Joe Biden travou em determinados momentos do debate - Foto: Reprodução | Youtube

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu, nesta sexta-feira, 28, que teve um desempenho aquém do esperado no debate presidencial contra Donald Trump, na quinta, 27.

No encontro com o ex-presidente, promovido pelo canal CNN, Biden esqueceu palavras e 'travou' em determinados momentos do embate, o que ligou o sinal de alerta dentro do Partido Democrata. Em um evento na Carolina do Norte, o titular da Casa Branca afirmou que, apesar não andar "tão bem quanto antigamente", ainda sabe falar a verdade, em ataque ao adversário republicano.

“Eu sei que eu não ando tão bem quanto antigamente, não falo tão bem e não debato tão bem como eu fazia, mas eu sei falar a verdade […] quando somos derrubados, levantamos e seguimos", disparou Biden, que ovacionado por apoiadores.