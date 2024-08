29/07/2024 às 19:53 - há XX semanas | Autor: Da Redação MUNDO Carcereira admite que fez sexo com detento dentro de cela Peofissional se declarou culpada por má conduta em um cargo público

No dia 27 de junho, Linda estava de plantão quando entrou na cela do preso e fez sexo com ele - Foto: Reprodução

A carcereira brasileira Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, admitiu ter feito sexo com um detendo dentro de um presídio na Inglaterra. As imagens da relação entre os dois viralizou nas redes sociais. A profissional se declarou culpada por má conduta em um cargo público, segundo divulgou o Serviço de Procuradoria da Coroa nesta segunda-feira, 29. No dia 27 de junho, Linda estava de plantão quando entrou na cela do preso e fez sexo com ele. O encontro foi filmado por outro preso e durou quase cinco minutos. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, a mulher foi identificada e presa, mas recebeu liberdade após pagar fiança. De acordo com a mídia inglesa, além de atuar como agente prisional, a brasileira ganhava a vida vendendo conteúdo adulto em portais como o Onlyfans, em que se apresentava como Linda La Madre e que experimentava abrir a relação com supostos amigos de seu marido. Todas as contas que documentavam as aventuras de Linda foram excluídas, depois que seu nome vazou como o da suposta agente penitenciária.

