Mansão brasileira está entre as mais impressionantes do mundo
Primeira na lista custa 2,8 milhões e abriga apenas quatro pessoas; confira ranking
Por Victoria Isabel
A Mansão Safra, em São Paulo, é a maior casa do Brasil e a única representante da América Latina entre as maiores residências do mundo, segundo a Architectural Digest. Localizada no bairro do Morumbi, a mansão foi construída na década de 1990, inspirada em palácios romanos, e conta com 130 quartos e heliponto, pertencendo à família Safra.
No ranking global, ela aparece entre palácios históricos e luxuosos de todo o mundo, como o Palácio Lakshmi Vilas, na Índia, a maior residência do planeta, com 2,8 milhões de metros quadrados, abrigando apenas quatro pessoas. e o Palácio de Buckingham, em Londres, com 77 mil m². Outros nomes incluem o Palácio de Versalhes, na França, e o Antilia, na Índia.
Confira ranking:
- Palácio Lakshmi Vilas (Vadodara, Índia) – 2,8 milhões m²
- Ak Saray – Palácio Branco da Turquia (Ancara, Turquia) – 288.000 m²
- Istana Nurul Iman (Brunei) – 204.400 m²
- Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) – 157.000 m²
- Palácio do Quirinal (Roma, Itália) – 111.484 m²
- Palácio Umaid Bhawan (Jodhpur, Índia) – 93.000 m²
- Palácio de Buckingham (Londres, Reino Unido) – 77.000 m²
- Palácio de Versalhes (Versalhes, França) – 67.000 m²
- Antilia (Mumbai, Índia) – 37.000 m²
- Biltmore Estate (Asheville, EUA) – 16.000 m²
- Mansão Safra (São Paulo, Brasil) – 10.900 m²
