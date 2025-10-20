Menu
TURISMO
TURISMO

Itaitu: um paraíso de trilhas e cachoeiras no norte da Chapada Diamanta

Explore cachoeiras geladas, trilhas exuberantes e a natureza intocada desse vilarejo a 30 km de Jacobina

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

20/10/2025 - 14:53 h
Itaitu é um ponto de encontro entre a Caatinga e a Mata Atlântica serrana
Entre serras milenares e rios que serpenteiam a terra, a Vila de Itaitu, no norte da Chapada Diamantina, encanta com suas cachoeiras geladas, trilhas exuberantes e uma história preservada, oferecendo aos visitantes um refúgio onde natureza e a tranquilidade se encontram em perfeita harmonia.

Localizada a 30 km ao sul de Jacobina, a região é um ponto de encontro entre a Caatinga e a Mata Atlântica serrana, marcada por formações rochosas, serras, vales e rios, além de cachoeiras de tirar o fôlego, ideais para quem busca aventura e contato com a natureza.

A Praça da Matriz preserva uma igreja histórica com marcas da Companhia de Jesus, cercada por casarões coloniais, como a Casa de Cultura Pedro José da Silva, que mantém viva a memória da época em que Itaitu foi fundada.

Entre as principais atrações estão a Cachoeira Véu de Noiva, a Cachoeira do Piancó, a Cachoeira do Coxinho e a Cachoeira de Arapongas, cada uma com seu charme e nível de aventura.

Cachoeiras: os tesouros de Itaitu

A Cachoeira Véu de Noiva, a apenas 1,2 km do centro da vila, é acessível por uma trilha de cerca de 4 km ida e volta. A caminhada em meio a um cenário de pássaros, sombra natural e vegetação preservada é uma atração à parte. Sua queda de 70 metros forma um poço gelado perfeito para banho, além de oferecer vistas deslumbrantes do vale para os mais aventureiros, que podem explorar a parte superior e até praticar rapel.

Cachoeira Véu de Noiva
Cachoeira Véu de Noiva | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Já a Cachoeira do Coxinho, a apenas 500 metros da vila, é ideal para quem busca praticidade e banhos refrescantes em águas escuras e geladas, rodeadas por uma paisagem serena.

Cachoeira do Coxinho, Itaitu
Cachoeira do Coxinho, Itaitu | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Cachoeira do Piancó exige uma pequena taxa de R$ 5 para manutenção e oferece uma trilha tranquila de 3 km desde a vila, atravessando campos verdes, mangueiras e trechos do rio, até chegar ao poço, acessível e seguro, ideal para crianças e famílias.

Cachoeira do Piancó, Itaitu
Cachoeira do Piancó, Itaitu | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Cachoeira das Arapongas, situada no Parque Estadual das Sete Passagens, a cerca de 5 km de Itaitu, impressiona com três quedas d’água: a própria Arapongas, o Poço da Geladeira e a Cachoeira do Sossego. O acesso é por estrada de terra, e as trilhas variam de moderadas a difíceis, recompensando os aventureiros com poços gelados e um ambiente de sossego e contemplação da natureza.

Poço da Geladeira, acima da Cachoeira da Arapongas
Poço da Geladeira, acima da Cachoeira da Arapongas | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Onde se hospedar e comer em Itaitu

A vila oferece opções para todos os estilos de viagem. Entre os destaques estão:

  • Pousada Solar Cajazeiras: ambiente familiar e café da manhã incluso.
  • Camping Serra Azul: ideal para quem gosta de acampar, com estrutura organizada e bangalôs confortáveis.
  • Vila da Vila Itaitu e Sítio Serra Azul: casas charmosas para aluguel, perfeitas para grupos e famílias.

Na gastronomia, o visitante encontra:

  • Artasanally Pizzaria e Bar: pizzas saborosas e comida mediterrânea em ambiente sofisticado, com lounge bar e DJ aos finais de semana.
  • Restaurante Serra Azul: localizado no Camping Serra Azul, com vista incrível e pratos como moqueca e massas.
  • Pousada Freitas: café da manhã, almoço e jantar com comidas caseiras e saborosas.
  • Sorveteria Itaitu: sobremesas e sorvetes feitos com frutas regionais.
  • Jaci Pastelaria e Restaurante: comida caseira e opções de pastel.

Como chegar a Itaitu

De carro: saindo de Salvador, o trajeto via BR-324 e BR-116 passa por cidades como Feira de Santana, Serrinha, Capim Grosso e Jacobina, com duração média de 5h30.

De ônibus: partindo da rodoviária de Salvador, é possível pegar ônibus até Jacobina e, de lá, micro-ônibus regulares para a vila, que chegam com cerca de 40 minutos.

