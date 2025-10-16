Menu
SALVADOR
SALVADOR

Voos Salvador-Paris da Air France serão suspensos temporariamente

Rota será retomada normalmente em abril de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/10/2025 - 9:35 h | Atualizada em 16/10/2025 - 9:48
Serviço direto entre Salvador e Paris será suspenso
Serviço direto entre Salvador e Paris será suspenso -

A Air France anunciou que vai interromper temporariamente os voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG) entre os dias 9 de março e 25 de abril de 2026. A informação foi confirmada pela companhia aérea ao portal A TARDE.

De acordo com a companhia, durante o período de suspensão, os passageiros que embarcarem em Salvador ainda poderão acessar a rede internacional da companhia, realizando conexões em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL Linhas Aéreas.

Operações serão retomadas em abril

O serviço direto entre Salvador e Paris será restabelecido a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, operando às terças, sextas e domingos.

Confira nota completa:

A Air France vai interromper, entre 9 de março e 25 de abril de 2026, a operação dos voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG).

Durante o período de suspensão, a capital baiana continuará conectada à rede internacional da empresa por meio de voos com conexão em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL.

O serviço direto entre as duas cidades voltará a funcionar normalmente a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, às terças, sextas e domingos.

