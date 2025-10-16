Voos Salvador-Paris da Air France serão suspensos temporariamente

Serviço direto entre Salvador e Paris será suspenso - Foto: Divulgação/Air France

A Air France anunciou que vai interromper temporariamente os voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG) entre os dias 9 de março e 25 de abril de 2026. A informação foi confirmada pela companhia aérea ao portal A TARDE.

De acordo com a companhia, durante o período de suspensão, os passageiros que embarcarem em Salvador ainda poderão acessar a rede internacional da companhia, realizando conexões em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL Linhas Aéreas.

Operações serão retomadas em abril

O serviço direto entre Salvador e Paris será restabelecido a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, operando às terças, sextas e domingos.

Confira nota completa:

