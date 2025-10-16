SALVADOR
Voos Salvador-Paris da Air France serão suspensos temporariamente
Rota será retomada normalmente em abril de 2026
Por Victoria Isabel
A Air France anunciou que vai interromper temporariamente os voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG) entre os dias 9 de março e 25 de abril de 2026. A informação foi confirmada pela companhia aérea ao portal A TARDE.
De acordo com a companhia, durante o período de suspensão, os passageiros que embarcarem em Salvador ainda poderão acessar a rede internacional da companhia, realizando conexões em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL Linhas Aéreas.
Operações serão retomadas em abril
O serviço direto entre Salvador e Paris será restabelecido a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, operando às terças, sextas e domingos.
Confira nota completa:
A Air France vai interromper, entre 9 de março e 25 de abril de 2026, a operação dos voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG).
Durante o período de suspensão, a capital baiana continuará conectada à rede internacional da empresa por meio de voos com conexão em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL.
O serviço direto entre as duas cidades voltará a funcionar normalmente a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, às terças, sextas e domingos.
