Festas populares: cadastramento de ambulantes encerra nesta quinta
A Semop divulgará a lista com as pontuações no dia 29 de outubro
Por Leilane Teixeira
Os vendedores ambulantes interessados em atuar nas festas populares de Salvador têm até esta quinta-feira, 16 de outubro, para finalizar seu cadastro.
Todo o procedimento é realizado de forma totalmente digital. Quem precisar de apoio para se inscrever pode buscar atendimento nas prefeituras-bairro.
O período para realizar a inscrição teve início às 8h do dia 16 de setembro e se estende até as 23h59 do dia 16 de outubro.
Eventos contemplados:
- Festival Virada;
- Lavagem do Bonfim;
- Lavagem de Itapuã;
- Festa de Iemanjá;
- Circuitos de pré-carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco);
- Carnaval.
Os interessados têm a possibilidade de se cadastrar para mais de um evento, desde que façam inscrições separadas para cada um. Após a inscrição, todos os candidatos passarão por uma análise realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).
Critérios
Critérios sociais e profissionais serão considerados, tais como:
- Residir na cidade de Salvador;
- Experiência em eventos similares nos últimos cinco anos;
- Certificações de capacitação;
- Ser chefe de família monoparental feminina;
- Idade avançada ou aposentadoria.
Se houver empate na pontuação, será priorizado o candidato mais velho. Caso o empate persista, um sorteio eletrônico, conforme regulamento, será utilizado para definir a seleção.
Divulgação
A Semop divulgará a lista com as pontuações no dia 29 de outubro. Após o período para recursos, o resultado definitivo será divulgado em 1º de dezembro.
Decio Martins, secretário da Semop, ressaltou que não há motivo para pressa e recomendou atenção ao prazo final para inscrição. Ele também destacou que o dia em que o candidato realizar a inscrição não interfere nas chances de seleção, pois todos concorrem em igualdade.
