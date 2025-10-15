Festas populares: cadastramento de ambulantes encerra nesta quinta

Inscrições podem ser feitas pela internet - Foto: Thiago Conceição | Ag. A TARDE

Os vendedores ambulantes interessados em atuar nas festas populares de Salvador têm até esta quinta-feira, 16 de outubro, para finalizar seu cadastro.

Todo o procedimento é realizado de forma totalmente digital. Quem precisar de apoio para se inscrever pode buscar atendimento nas prefeituras-bairro.

O período para realizar a inscrição teve início às 8h do dia 16 de setembro e se estende até as 23h59 do dia 16 de outubro.

Eventos contemplados:

Festival Virada;

Lavagem do Bonfim;

Lavagem de Itapuã;

Festa de Iemanjá;

Circuitos de pré-carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco);

Carnaval.

Os interessados têm a possibilidade de se cadastrar para mais de um evento, desde que façam inscrições separadas para cada um. Após a inscrição, todos os candidatos passarão por uma análise realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Critérios

Critérios sociais e profissionais serão considerados, tais como:

Residir na cidade de Salvador;

Experiência em eventos similares nos últimos cinco anos;

Certificações de capacitação;

Ser chefe de família monoparental feminina;

Idade avançada ou aposentadoria.

Se houver empate na pontuação, será priorizado o candidato mais velho. Caso o empate persista, um sorteio eletrônico, conforme regulamento, será utilizado para definir a seleção.

Divulgação

A Semop divulgará a lista com as pontuações no dia 29 de outubro. Após o período para recursos, o resultado definitivo será divulgado em 1º de dezembro.

Decio Martins, secretário da Semop, ressaltou que não há motivo para pressa e recomendou atenção ao prazo final para inscrição. Ele também destacou que o dia em que o candidato realizar a inscrição não interfere nas chances de seleção, pois todos concorrem em igualdade.