SALVADOR
Comunidade de Salvador onde Leo Santana cresceu pode virar bairro
Projeto aprovado na Câmara precisa ainda da sanção da prefeitura
Por Cássio Moreira
A Boa Vista do Lobato foi oficialmente elevada ao status de 172° bairro de Salvador. A Câmara Municipal aprovou, nesta quarta-feira, 15, o projeto de lei que oficializa a mudança da comunidade em que nasceu o cantor Leo Santana.
A proposta, de autoria da vereadora Isabela Sousa (Cidadania), estabelece que o município deve incluir a região nas políticas públicas e atualizar os registros e cadastros ligados aos moradores.
“A aprovação desse projeto é um marco de reparação histórica e valorização da nossa gente. A Boa Vista do Lobato tem uma identidade própria, uma comunidade forte e viva, que agora passa a ser oficialmente reconhecida como bairro de Salvador", iniciou a vereadora.
"Esse é um passo importante para garantir dignidade, cidadania e investimentos à população local", afirmou Isabela Sousa ao comemorar a aprovação da pasta.
O cantor Leo Santana constantemente participa de eventos e faz visitas ao bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nos últimos cinco anos, ele promoveu um show especial de Natal na comunidade. "É um presente não apenas para a minha comunidade, mas também para mim”.
Próximo passo
Com a aprovação projeto, a Boa Vista do Lobato passa a fazer parte do mapa urbano da capital baiana. O texto agora segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).
Ainda sem a sanção da prefeitura de Salvador, a cidade segue com 171 bairros, sendo o último reconhecido como bairro o Aquarius.
Veja lista de bairros de Salvador
- Acupe;
- Aeroporto;
- Águas Claras;
- Alto da Terezinha;
- Alto das Pombas;
- Alto do Cabrito;
- Alto do Coqueirinho;
- Amaralina;
- Areia Branca;
- Arenoso;
- Arraial do Retiro;
- Bairro da Paz;
- Baixa de Quintas;
- Barbalho;
- Barra;
- Barreiras;
- Barris;
- Beiru/Tancredo Neves;
- Boa Viagem;
- Boa Vista de Brotas;
- Boa Vista de São Caetano;
- Boca da Mata;
- Boca do Rio;
- Bom Juá;
- Bonfim;
- Brotas;
- Cabula;
- Cabula VI;
- Caixa D´Água;
- Cajazeiras II;
- Cajazeiras IV;
- Cajazeiras V;
- Cajazeiras VI;
- Cajazeiras VII;
- Cajazeiras VIII;
- Cajazeiras X;
- Cajazeiras XI;
- Calabar;
- Calabetão;
- Calçada;
- Caminho das Árvores;
- Caminho de Areia;
- Campinas de Pirajá;
- Canabrava;
- Candeal;
- Canela;
- Capelinha;
- Cassange;
- Castelo Branco;
- Centro;
- Centro Administrativo da Bahia (CAB);
- Centro Histórico;
- Chame-Chame;
- Chapada do Rio Vermelho;
- Cidade Nova;
- Colinas de Periperi;
- Comércio;
- Cosme de Farias;
- Costa Azul;
- Coutos;
- Curuzu;
- Dois de Julho;
- Dom Avelar;
- Doron;
- Engenho Velho da Federação;
- Engenho Velho de Brotas;
- Engomadeira;
- Fazenda Coutos;
- Fazenda Grande do Retiro;
- Fazenda Grande I;
- Fazenda Grande II;
- Fazenda Grande III;
- Fazenda Grande IV;
- Federação;
- Garcia;
- Graça;
- Granjas Rurais Presidente Vargas;
- Horto Florestal;
- IAPI;
- Ilha Amarela;
- Ilha de Bom Jesus dos Passos;
- Ilha dos Frades/Ilha de Santo Antônio;
- Ilha de Maré;
- Imbuí;
- Itacaranha;
- Itaigara;
- Itapuã;
- Itinga;
- Jaguaripe I;
- Jardim Armação;
- Jardim Cajazeiras;
- Jardim das Margaridas;
- Jardim Nova Esperança;
- Jardim Santo Inácio;
- Lapinha;
- Liberdade;
- Lobato;
- Loteamento Aquarius;
- Luiz Anselmo;
- Macaúbas;
- Mangueira;
- Marechal Rondon;
- Mares;
- Massaranduba;
- Mata Escura;
- Matatu;
- Mirantes de Periperi;
- Monte Serrat;
- Moradas da Lagoa;
- Mussurunga;
- Narandiba;
- Nazaré;
- Nordeste;
- Nova Brasília;
- Nova Constituinte;
- Nova Esperança;
- Nova Sussuarana;
- Novo Horizonte;
- Novo Marotinho;
- Ondina;
- Palestina;
- Paripe;
- Patamares;
- Pau da Lima;
- Pau Miúdo;
- Periperi;
- Pernambués;
- Pero Vaz;
- Piatã;
- Pirajá;
- Pituaçu;
- Pituba;
- Plataforma;
- Porto Seco Pirajá;
- Praia Grande;
- Resgate;
- Retiro;
- Ribeira;
- Rio Sena;
- Rio Vermelho;
- Roma;
- Saboeiro;
- Santa Cruz;
- Santa Luzia;
- Santa Mônica;
- Santo Agostinho;
- Santo Antônio;
- São Caetano;
- São Cristóvão;
- São Gonçalo;
- São João do Cabrito;
- São Marcos;
- São Rafael;
- São Tomé;
- Saramandaia;
- Saúde;
- Sete de Abril;
- Stella Maris;
- STIEP;
- Sussuarana;
- Tororó;
- Trobogy;
- Uruguai;
- Vale das Pedrinhas;
- Vale dos Lagos;
- Valéria;
- Vila Canária;
- Vila Laura;
- Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro;
- Vitória;
- Vista Alegre.
