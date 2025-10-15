Menu
SALVADOR

Comunidade de Salvador onde Leo Santana cresceu pode virar bairro

Projeto aprovado na Câmara precisa ainda da sanção da prefeitura

15/10/2025 - 20:20 h | Atualizada em 17/10/2025 - 23:47
Leo Santana constantemente participa de eventos e faz visitas ao bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador
A Boa Vista do Lobato foi oficialmente elevada ao status de 172° bairro de Salvador. A Câmara Municipal aprovou, nesta quarta-feira, 15, o projeto de lei que oficializa a mudança da comunidade em que nasceu o cantor Leo Santana.

A proposta, de autoria da vereadora Isabela Sousa (Cidadania), estabelece que o município deve incluir a região nas políticas públicas e atualizar os registros e cadastros ligados aos moradores.

“A aprovação desse projeto é um marco de reparação histórica e valorização da nossa gente. A Boa Vista do Lobato tem uma identidade própria, uma comunidade forte e viva, que agora passa a ser oficialmente reconhecida como bairro de Salvador", iniciou a vereadora.

"Esse é um passo importante para garantir dignidade, cidadania e investimentos à população local", afirmou Isabela Sousa ao comemorar a aprovação da pasta.

O cantor Leo Santana constantemente participa de eventos e faz visitas ao bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nos últimos cinco anos, ele promoveu um show especial de Natal na comunidade. "É um presente não apenas para a minha comunidade, mas também para mim”.

Próximo passo

Com a aprovação projeto, a Boa Vista do Lobato passa a fazer parte do mapa urbano da capital baiana. O texto agora segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Ainda sem a sanção da prefeitura de Salvador, a cidade segue com 171 bairros, sendo o último reconhecido como bairro o Aquarius.

Veja lista de bairros de Salvador

  1. Acupe;
  2. Aeroporto;
  3. Águas Claras;
  4. Alto da Terezinha;
  5. Alto das Pombas;
  6. Alto do Cabrito;
  7. Alto do Coqueirinho;
  8. Amaralina;
  9. Areia Branca;
  10. Arenoso;
  11. Arraial do Retiro;
  12. Bairro da Paz;
  13. Baixa de Quintas;
  14. Barbalho;
  15. Barra;
  16. Barreiras;
  17. Barris;
  18. Beiru/Tancredo Neves;
  19. Boa Viagem;
  20. Boa Vista de Brotas;
  21. Boa Vista de São Caetano;
  22. Boca da Mata;
  23. Boca do Rio;
  24. Bom Juá;
  25. Bonfim;
  26. Brotas;
  27. Cabula;
  28. Cabula VI;
  29. Caixa D´Água;
  30. Cajazeiras II;
  31. Cajazeiras IV;
  32. Cajazeiras V;
  33. Cajazeiras VI;
  34. Cajazeiras VII;
  35. Cajazeiras VIII;
  36. Cajazeiras X;
  37. Cajazeiras XI;
  38. Calabar;
  39. Calabetão;
  40. Calçada;
  41. Caminho das Árvores;
  42. Caminho de Areia;
  43. Campinas de Pirajá;
  44. Canabrava;
  45. Candeal;
  46. Canela;
  47. Capelinha;
  48. Cassange;
  49. Castelo Branco;
  50. Centro;
  51. Centro Administrativo da Bahia (CAB);
  52. Centro Histórico;
  53. Chame-Chame;
  54. Chapada do Rio Vermelho;
  55. Cidade Nova;
  56. Colinas de Periperi;
  57. Comércio;
  58. Cosme de Farias;
  59. Costa Azul;
  60. Coutos;
  61. Curuzu;
  62. Dois de Julho;
  63. Dom Avelar;
  64. Doron;
  65. Engenho Velho da Federação;
  66. Engenho Velho de Brotas;
  67. Engomadeira;
  68. Fazenda Coutos;
  69. Fazenda Grande do Retiro;
  70. Fazenda Grande I;
  71. Fazenda Grande II;
  72. Fazenda Grande III;
  73. Fazenda Grande IV;
  74. Federação;
  75. Garcia;
  76. Graça;
  77. Granjas Rurais Presidente Vargas;
  78. Horto Florestal;
  79. IAPI;
  80. Ilha Amarela;
  81. Ilha de Bom Jesus dos Passos;
  82. Ilha dos Frades/Ilha de Santo Antônio;
  83. Ilha de Maré;
  84. Imbuí;
  85. Itacaranha;
  86. Itaigara;
  87. Itapuã;
  88. Itinga;
  89. Jaguaripe I;
  90. Jardim Armação;
  91. Jardim Cajazeiras;
  92. Jardim das Margaridas;
  93. Jardim Nova Esperança;
  94. Jardim Santo Inácio;
  95. Lapinha;
  96. Liberdade;
  97. Lobato;
  98. Loteamento Aquarius;
  99. Luiz Anselmo;
  100. Macaúbas;
  101. Mangueira;
  102. Marechal Rondon;
  103. Mares;
  104. Massaranduba;
  105. Mata Escura;
  106. Matatu;
  107. Mirantes de Periperi;
  108. Monte Serrat;
  109. Moradas da Lagoa;
  110. Mussurunga;
  111. Narandiba;
  112. Nazaré;
  113. Nordeste;
  114. Nova Brasília;
  115. Nova Constituinte;
  116. Nova Esperança;
  117. Nova Sussuarana;
  118. Novo Horizonte;
  119. Novo Marotinho;
  120. Ondina;
  121. Palestina;
  122. Paripe;
  123. Patamares;
  124. Pau da Lima;
  125. Pau Miúdo;
  126. Periperi;
  127. Pernambués;
  128. Pero Vaz;
  129. Piatã;
  130. Pirajá;
  131. Pituaçu;
  132. Pituba;
  133. Plataforma;
  134. Porto Seco Pirajá;
  135. Praia Grande;
  136. Resgate;
  137. Retiro;
  138. Ribeira;
  139. Rio Sena;
  140. Rio Vermelho;
  141. Roma;
  142. Saboeiro;
  143. Santa Cruz;
  144. Santa Luzia;
  145. Santa Mônica;
  146. Santo Agostinho;
  147. Santo Antônio;
  148. São Caetano;
  149. São Cristóvão;
  150. São Gonçalo;
  151. São João do Cabrito;
  152. São Marcos;
  153. São Rafael;
  154. São Tomé;
  155. Saramandaia;
  156. Saúde;
  157. Sete de Abril;
  158. Stella Maris;
  159. STIEP;
  160. Sussuarana;
  161. Tororó;
  162. Trobogy;
  163. Uruguai;
  164. Vale das Pedrinhas;
  165. Vale dos Lagos;
  166. Valéria;
  167. Vila Canária;
  168. Vila Laura;
  169. Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro;
  170. Vitória;
  171. Vista Alegre.

