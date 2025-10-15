Comunidade de Salvador onde Leo Santana cresceu pode virar bairro

Leo Santana constantemente participa de eventos e faz visitas ao bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador - Foto: Reprodução / Instagram

A Boa Vista do Lobato foi oficialmente elevada ao status de 172° bairro de Salvador. A Câmara Municipal aprovou, nesta quarta-feira, 15, o projeto de lei que oficializa a mudança da comunidade em que nasceu o cantor Leo Santana.

A proposta, de autoria da vereadora Isabela Sousa (Cidadania), estabelece que o município deve incluir a região nas políticas públicas e atualizar os registros e cadastros ligados aos moradores.

“A aprovação desse projeto é um marco de reparação histórica e valorização da nossa gente. A Boa Vista do Lobato tem uma identidade própria, uma comunidade forte e viva, que agora passa a ser oficialmente reconhecida como bairro de Salvador", iniciou a vereadora.

"Esse é um passo importante para garantir dignidade, cidadania e investimentos à população local", afirmou Isabela Sousa ao comemorar a aprovação da pasta.

O cantor Leo Santana constantemente participa de eventos e faz visitas ao bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Nos últimos cinco anos, ele promoveu um show especial de Natal na comunidade. "É um presente não apenas para a minha comunidade, mas também para mim”.

Próximo passo

Com a aprovação projeto, a Boa Vista do Lobato passa a fazer parte do mapa urbano da capital baiana. O texto agora segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Ainda sem a sanção da prefeitura de Salvador, a cidade segue com 171 bairros, sendo o último reconhecido como bairro o Aquarius.

Comunidade de Leo Santana ganha status de bairro | Foto: Divulgação

