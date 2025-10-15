PT Bahia inicia rodada de encontros setoriais

PT promove nova rodada de setoriais - Foto: Divulgação | PT

O Diretório Estadual do PT Bahia dá início, nesta quinta-feira, 16, à programação de encontros setoriais, promovendo debates virtuais entre a militância para conectar as bases, fortalecer as lutas e alinhar as estratégias do partido em diversas áreas temáticas.

O calendário começa a partir das 9h, com o setorial de Assuntos Indígenas, e segue sexta, 17, com Energia e Recursos Minerais, Transportes, Ciência & Tecnologia e Segurança Alimentar. No sábado, 18, será a vez dos setoriais Comunitário, Economia Solidária, Educação, Pessoa Idosa, Segurança Pública e Inter-Religioso.

No domingo, 19, o partido reúne os setoriais de Saúde, Direitos Humanos, Direitos Animais, Esporte e Lazer, Pessoas com Deficiência, Moradia e Reforma Urbana, e Assistência Social, encerrando a programação.

“Os Encontros Setoriais do PT são fundamentais para fortalecer nossas lutas, conectar as bases e disputar os rumos do partido nas mais diversas frentes - juventude, mulheres, combate ao racismo, meio ambiente, cultura, sindical, LGBT, entre outras. Se é por transformação que a gente luta, é nos setoriais que essa caminhada começa, feita a partir da escuta, da disputa e da construção coletiva”, destaca o presidente estadual do PT Bahia, Tássio Brito.

Thiago de Souza, secretário de Movimentos Populares do PT Bahia, explica que os Encontros Setoriais, que acontecem também a nível nacional, servem para eleger secretários e integrantes dos Coletivos Setoriais, além de definir os delegados que participarão do Encontro Nacional.

“Os setoriais do PT são espaços de construção coletiva para a elaboração de propostas, articulação política e formulação de políticas públicas em diálogo com os movimentos sociais e a sociedade civil”, complementa.