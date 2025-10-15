Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Salvador proíbe kit de praia antecipado no Porto da Barra

Projeto de lei foi aprovado na Câmara de Salvador nesta quarta-feira

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

15/10/2025 - 18:54 h
Praia do Porto da Barra, uma das mais famosas da cidade
Praia do Porto da Barra, uma das mais famosas da cidade -

Os vereadores de Salvador aprovaram nesta quarta-feira, 15, o projeto de lei que proíbe a colocação antecipada de kits de praia, como cadeiras, mesas e guarda-sóis, na faixa de areia do Porto da Barra sem pedido prévio do banhista.

A proposta, contudo, não proíbe os comerciantes a continuarem alugando os seus equipamentos, mas apenas mediante ao pedido do cliente ou fora da faixa de areia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O projeto de lei, de autoria do vereador Alexandre Aleluia (PL), também garante que os vendedores permaneçam atuando livremente na praia, desde que respeitem normas sanitárias e regulamentares.

Leia Também:

Ativista diz ser ameaçado após cobrar promessa; vereador de Salvador nega
Vereador de Salvador alega racismo e corre risco de ser cassado
Salvador aprova 'SUS' Alimentação: o que muda com a nova lei
Salvador aprova projeto que dá emprego e salário a pessoas em situação de rua

Já os pontos fixos de venda de alimentos poderão ser objeto de concessão ou permissão pela Prefeitura, mas sem o uso de cadeiras ou mesas para clientes.

Penalidades

Em caso de descumprimento da regra, os vendedores ambulantes serão penalizados da seguinte forma:

O uso dos equipamentos será considerado gratuito, ficando proibida qualquer cobrança, inclusive taxas de consumação.

As penalidades previstas incluem:

  • advertência;
  • multa;
  • apreensão dos materiais;
  • até suspensão da permissão ou concessão.

Próximo passo

Após aprovação na Câmara Municipal da capital, a proposta segue para sanção ou veto do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A decisão do chefe do Executivo será publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

porto da barra Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Praia do Porto da Barra, uma das mais famosas da cidade
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Praia do Porto da Barra, uma das mais famosas da cidade
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Praia do Porto da Barra, uma das mais famosas da cidade
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Praia do Porto da Barra, uma das mais famosas da cidade
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x