Ativista diz ser ameaçado após cobrar promessa; vereador de Salvador nega

Ativista e o vereador Silvio Humberto (PSB) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O protetor de animais, Roberto Monteiro, denunciou o vereador Silvio Humberto (PSB) por descumprimento de acordo firmado durante o período de campanha eleitoral em 2024.

O ativista disse, em suas redes sociais, que está sendo ameaçado pelo motorista do edil e, por isso, ele afirma que teme sair de casa.

"Hoje, estou dentro de uma prisão dentro de casa porque foi decretada a minha morte. [...] Estou sendo impedido de sair de casa para poder alimentar os meus animais de ruas, porque estou sendo ameaçado de morte”, disse Monteiro, em seu perfil oficial do Instagram.

Em seguida, ele complementou a sua fala afirmando que está em oração pela sua vida devido as supostas coações.

“O motorista do vereador Silvio Humberto disse que a qualquer momento eu posso acordar com a boca cheia de formiga, com isso, estou fazendo uma oração para que Deus quebre todo o mal sobre a minha vida [...]”, continuou.

Apesar da declaração, Marinho foi até a Câmara Municipal de Salvador (CMS), no Centro Histórico, na tarde da última terça, 2, para reforçar a cobrança ao socialista, que na ocasião, discutiu com o homem.

“Você disse que ia me ajudar com os meus animais. Vereador, não corra. Você vai correr, vereador?”, questionou o ativista.

Veja o momento

Ainda na gravação, ele falou sobre o caso, contudo, não especificou qual promessa foi acordada com o vereador Silvio Humberto (PSB).

“Ontem, eu fui cobrar a ele aquilo que ele deve aos animais, que prometeu e não cumpriu”, concluiu o homem.

O que diz o vereador?

O vereador Silvio Humberto (PSB) adotou medidas judiciais contra Roberto Monteiro, ativista da causa animal, após ter o nome vinculado a promessas falsas.

“As medidas judiciais já foram tomadas, e todas as pessoas envolvidas na disseminação dessas difamações responderão cível e criminalmente por seus atos”, disse o edil.

Em nota oficial enviada à imprensa, o socialista afirma que também é vítima de “extorsão seguidas por difamações” feitas por Monteiro.

“Essas acusações são completamente falsas e infundadas. A verdade é que eu o ajudei e, desde quando não pude mais fazê-lo, venho sofrendo extorsão e ameaças”, contesta o vereador.

Silvio Humberto também mencionou a sua trajetória na política e diz que sempre esteve disposto a dialogar com os protetores da causa animal.

“Sou vereador há mais de uma década e sempre pautei meu mandato pela coerência, compromisso e transparência. A luta pela causa animal é séria, de grande importância, e meu gabinete sempre esteve de portas abertas para dialogar com ativistas e protetores comprometidos”, afirmou, e em seguida, complementou:

“Aprecio o trabalho de quem realmente se dedica a essa causa, e lamento que pessoas mal-intencionadas tentem usar um tema tão nobre para fins de difamação e promoção pessoal”.

O vereador ainda citou a presença do homem na Câmara Municipal de Salvador (CMS) na última terça-feira, 2.

“Na última terça-feira, 2 de setembro, a situação ganhou maiores proporções: fui surpreendido com os gritos dessa pessoa em minha direção, na porta da Câmara de Vereadores. Lá, fui atacado, ofendido e até chamado de moleque. Tudo premeditado, filmado e divulgado nas redes sociais como um grande espetáculo”.

*Matéria atualizada para corrigir sobrenome de ativista