Sem alternativas, Silvio Humberto confirma pré-candidatura a vereador | A TARDE

Sem saída, o vereador Silvio Humberto (PSB) bateu o martelo sobre a sua pré-candidatura à Câmara Municipal de Salvador (CMS) e confirmou que tentará renovar o seu mandato na Casa.

“Vou seguir com o meu plano A, que é a minha reeleição para vereador na cidade de Salvador. Vamos lutar muito porque é uma candidatura difícil. Nós confiamos nesse trabalho que fizemos ao longo desses três mandatos”, disse ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 21.

O socialista tentou emplacar a sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador, mas viu as chances esgotadas, após a decisão do conselho político, encabeçado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Sem alternativas, Silvio chegou a iniciar as tratativas para ocupar a segunda vaga na chapa majoritária, mas segundo ele, “essas conversas não evoluíram”.

“A política é feita de momentos. Ela tem toda uma dinâmica própria, tudo pode mudar para tudo permanecer como está também. Em um determinado momento, eu me coloquei como pré-candidato pelo PSB, [mas] nós não conseguimos viabilizar isso”, contou.

A queda de braço por uma cadeira na CMS pelo partido, coordenado a nível estadual pela deputada federal Lídice da Mata, deve ser competitiva. Silvio deve disputar o espaço com o ex-vereador e ex-deputado federal, Igor Kannário, que teve o nome defendido pelos caciques da sigla.

Além de Kannário, que inicialmente teve entrada vetada pela sigla na esfera municipal, o vice-presidente estadual da legenda e ex-presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), Rodrigo Hita, também encara a corrida eleitoral.



