Paraíso baiano guarda o único castelo medieval das Américas
Veja como visitar por apenas R$15
Por Iarla Queiroz
Construído entre 1551 e 1624, o Castelo Garcia D'Ávila é um dos tesouros históricos mais importantes do Brasil. Erguido para servir como fortificação estratégica contra invasões estrangeiras no litoral, o castelo foi palco de momentos decisivos do início da colonização portuguesa.
Com paredes que guardam cinco séculos de história, o Castelo Garcia D'Ávila está localizado na Colina de Tatuapara, na Praia do Forte, na Bahia. Sua arquitetura mistura elementos militares e residenciais que ajudam a contar a própria história do país.
O único castelo medieval das Américas
Tombado pelo Iphan desde 1937, o Castelo abriga hoje o Parque Histórico e Cultural Garcia D’Ávila, um espaço que reúne exposições permanentes e áreas de visitação ao ar livre.
O local exibe peças arqueológicas indígenas, africanas e portuguesas, além de documentos e mapas que ajudam a reconstruir o modo de vida durante o período colonial. Entre os atrativos, estão as antigas masmorras — túneis e espaços subterrâneos que permitem ao visitante caminhar por fragmentos vivos da história do Brasil Colônia.
Erguido entre os anos de 1551 e 1624, o castelo nasceu como uma fortaleza para proteger o litoral norte da Bahia de invasões estrangeiras. Com o passar do tempo, tornou-se sede de um dos maiores latifúndios da história brasileira, administrado pela família Garcia D’Ávila, cuja influência se estendia da Bahia até o Maranhão.
Foram dez gerações vivendo no local, que também serviu como ponto de defesa contra holandeses e franceses.
Hoje, as ruínas ainda impressionam pela imponência e pela vista panorâmica para o mar. Após um cuidadoso processo de restauração, o parque ganhou um museu interativo, com tecnologia audiovisual e projeções em vídeo mapping que recriam episódios marcantes da história do país.
À noite, o espetáculo de luz e cor transforma as paredes do castelo em telas vivas — uma das experiências mais procuradas pelos visitantes.
Como visitar o único castelo medieval das Américas
A poucos quilômetros da Vila de Pescadores da Praia do Forte, o castelo é parada obrigatória para quem quer unir história, cultura e natureza em um único passeio.
O local funciona de quarta a domingo e feriados, das 10h às 16h30, com horários estendidos nos dias de exibição do vídeo mapping. A entrada custa R$30 (inteira) e R$15 (meia). Moradores de Mata de São João e crianças de até cinco anos têm acesso gratuito.
