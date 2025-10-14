Cinco hotéis na Bahia estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias

Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador - Foto: Divulgação | Fera Palace

O Guia Michelin com a lista dos melhores hotéis do mundo foi divulgado no último dia 8 de outubro. O guia faz a distinção usando a categoria uma, duas ou três chaves com base em critérios rigorosos.

De acordo com o guia, há 2 hotéis com três Chaves, 2 com duas Chaves e 16 com uma Chave. Na lista dos estabelecimentos que receberam uma chave estão hotéis localizados na capital baiana. Se hospedar em um deles custa a partir de R$ 2,2 mil a diária.

5 hotéis da Bahia entre os melhores do mundo

Barracuda Hotel & Villas

Localizado em Itacaré, no sul da Bahia, o hotel fica no topo de uma falésia rodeada por palmeiras. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de de R$ 3,8 mil.

Fasano Trancoso

O hotel fica localizado em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Possui duas piscinas, uma quadra de tênis de praia, uma academia e um spa. A diária custa a partir de R$ 3,3 mil.

Fasano Salvador

O hotel é um marco Art Déco dos anos 1930 localizado no antigo prédio do Jornal A Tarde, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 2,4 mil.

Fera Palace Hotel

O hotel está localizado na Rua Chile, no Centro de Salvador, na região do Pelourinho. Empreendimento tem deck com piscina e vista para a Baía de Todos-os-Santos, bar e restaurante. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 2,2 mil.

Txai Resort

O resort fica em Itacaré, no sul da Bahia. As suítes ficam em uma construção central de frente para o mar ou em bangalôs sobre palafitas espalhados por coqueirais. Em alguns deles, há piscinas de hidromassagem ao ar livre ou piscinas privativas. De acordo com o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 3,3 mil.

Hotéis do Brasil entre os melhores do mundo

Foz do Iguaçu: Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls

São Paulo: Rosewood São Paulo

Duas Chaves:

Rio de Janeiro: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro

Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro São Paulo: Palácio Tangará

Uma chave: