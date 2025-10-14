TURISMO
Cinco hotéis na Bahia estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias
Guia Michelin divulgou na última semana a lista de melhores hotéis do mundo
Por Bernardo Rego
O Guia Michelin com a lista dos melhores hotéis do mundo foi divulgado no último dia 8 de outubro. O guia faz a distinção usando a categoria uma, duas ou três chaves com base em critérios rigorosos.
De acordo com o guia, há 2 hotéis com três Chaves, 2 com duas Chaves e 16 com uma Chave. Na lista dos estabelecimentos que receberam uma chave estão hotéis localizados na capital baiana. Se hospedar em um deles custa a partir de R$ 2,2 mil a diária.
Leia Também:
5 hotéis da Bahia entre os melhores do mundo
Barracuda Hotel & Villas
Localizado em Itacaré, no sul da Bahia, o hotel fica no topo de uma falésia rodeada por palmeiras. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de de R$ 3,8 mil.
Fasano Trancoso
O hotel fica localizado em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Possui duas piscinas, uma quadra de tênis de praia, uma academia e um spa. A diária custa a partir de R$ 3,3 mil.
Fasano Salvador
O hotel é um marco Art Déco dos anos 1930 localizado no antigo prédio do Jornal A Tarde, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 2,4 mil.
Fera Palace Hotel
O hotel está localizado na Rua Chile, no Centro de Salvador, na região do Pelourinho. Empreendimento tem deck com piscina e vista para a Baía de Todos-os-Santos, bar e restaurante. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 2,2 mil.
Txai Resort
O resort fica em Itacaré, no sul da Bahia. As suítes ficam em uma construção central de frente para o mar ou em bangalôs sobre palafitas espalhados por coqueirais. Em alguns deles, há piscinas de hidromassagem ao ar livre ou piscinas privativas. De acordo com o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 3,3 mil.
Hotéis do Brasil entre os melhores do mundo
- Foz do Iguaçu: Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls
- São Paulo: Rosewood São Paulo
Duas Chaves:
- Rio de Janeiro: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro
- São Paulo: Palácio Tangará
Uma chave:
- Angra dos Reis: Fasano Angra dos Reis
- Barra de São Miguel: Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort
- Campos do Jordão: Botanique Hotel & Spa
- Governador Celso Ramos: Ponta dos Ganchos Exclusive Resort
- Itacaré: Txai Resort
- Itacaré: Barracuda Hotel & Villas
- Porto Feliz: Fasano Boa Vista
- Porto Seguro: Fasano Trancoso
- Rio de Janeiro: Hotel Santa Teresa Rio Mgallery
- Salvador: Fasano Salvador
- Salvador: Fera Palace Hotel
- São Paulo: Emiliano São Paulo
- São Paulo: Fasano São Paulo
- São Paulo: Pulso Hotel Faria Lima
- Taíba: Carmel Taíba Exclusive Resort
- Tibau do Sul: Toca da Coruja
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes