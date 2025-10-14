Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Cinco hotéis na Bahia estão entre os melhores do mundo; saiba valor das diárias

Guia Michelin divulgou na última semana a lista de melhores hotéis do mundo

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

14/10/2025 - 8:58 h | Atualizada em 14/10/2025 - 9:43
Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador
Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador -

O Guia Michelin com a lista dos melhores hotéis do mundo foi divulgado no último dia 8 de outubro. O guia faz a distinção usando a categoria uma, duas ou três chaves com base em critérios rigorosos.

De acordo com o guia, há 2 hotéis com três Chaves, 2 com duas Chaves e 16 com uma Chave. Na lista dos estabelecimentos que receberam uma chave estão hotéis localizados na capital baiana. Se hospedar em um deles custa a partir de R$ 2,2 mil a diária.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Faliu? Moradores suspeitam do fechamento de grande hotel baiano
Salvador reforça papel central na conservação marinha durante a III Conferência Oceânica
Adeus, carimbo: regra muda entrada de brasileiros na Europa neste domingo

5 hotéis da Bahia entre os melhores do mundo

Barracuda Hotel & Villas

Localizado em Itacaré, no sul da Bahia, o hotel fica no topo de uma falésia rodeada por palmeiras. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de de R$ 3,8 mil.

Fasano Trancoso

O hotel fica localizado em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Possui duas piscinas, uma quadra de tênis de praia, uma academia e um spa. A diária custa a partir de R$ 3,3 mil.

Fasano Salvador

O hotel é um marco Art Déco dos anos 1930 localizado no antigo prédio do Jornal A Tarde, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 2,4 mil.

Fera Palace Hotel

O hotel está localizado na Rua Chile, no Centro de Salvador, na região do Pelourinho. Empreendimento tem deck com piscina e vista para a Baía de Todos-os-Santos, bar e restaurante. Segundo o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 2,2 mil.

Txai Resort

O resort fica em Itacaré, no sul da Bahia. As suítes ficam em uma construção central de frente para o mar ou em bangalôs sobre palafitas espalhados por coqueirais. Em alguns deles, há piscinas de hidromassagem ao ar livre ou piscinas privativas. De acordo com o Guia Michelin, a diária custa a partir de R$ 3,3 mil.

Hotéis do Brasil entre os melhores do mundo

  • Foz do Iguaçu: Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls
  • São Paulo: Rosewood São Paulo

Duas Chaves:

  • Rio de Janeiro: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro
  • São Paulo: Palácio Tangará

Uma chave:

  • Angra dos Reis: Fasano Angra dos Reis
  • Barra de São Miguel: Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort
  • Campos do Jordão: Botanique Hotel & Spa
  • Governador Celso Ramos: Ponta dos Ganchos Exclusive Resort
  • Itacaré: Txai Resort
  • Itacaré: Barracuda Hotel & Villas
  • Porto Feliz: Fasano Boa Vista
  • Porto Seguro: Fasano Trancoso
  • Rio de Janeiro: Hotel Santa Teresa Rio Mgallery
  • Salvador: Fasano Salvador
  • Salvador: Fera Palace Hotel
  • São Paulo: Emiliano São Paulo
  • São Paulo: Fasano São Paulo
  • São Paulo: Pulso Hotel Faria Lima
  • Taíba: Carmel Taíba Exclusive Resort
  • Tibau do Sul: Toca da Coruja

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia classificação de hotéis diárias de hotéis Fasano Guia Michelin hotéis de luxo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Fera Palace Hotel localizado no Centro Histórico de Salvador
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

x