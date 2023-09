Casal é flagrado transando em banheiro de avião; vídeo

Um casal foi flagrado transando no banheiro do avião durante um voo da cidade de Luton, na Inglaterra, para Ibiza, na Espanha, na última semana. As pessoas que presenciaram a cena chegaram a gravar vídeos que foram publicados nas redes sociais.

Nas imagens, é possível notar que o comissário abriu a porta do banheiro a pedido dos passageiros. No interior do espaço, eles flagraram um homem e uma mulher com as calças abaixadas até os tornozelos. Assustado, o homem fechou a porta.

A companhia aérea responsável pelo voo, identificada como Easyjet, confirmou o incidente e disse ter notificado a polícia. "Esse voo de Luton a Ibiza em 8 de setembro foi recebido pela polícia ao chegar, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo", diz nota da empresa.

Não há informações sobre possível prisão dos envolvidos no caso. No Brasil, eles poderiam responder por crimes como o de prática de ato obsceno em público, sujeito à prisão.

Reprodução / Redes Sociais