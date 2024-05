Chimpanzé se recusa a soltar corpo de filhote morto há três meses | A TARDE

A chimanzé, Natalia, que vive no zoologico Bioparc em Valência, na Espanha, perdeu um filhote recém-nascido, mas não quis soltar o corpo. Ela o carrega há mais de três meses enquanto cumpre sua rotina diária.

"Ela não solta em nenhum momento. É um comportamento já descrito, que pode acontecer ocasionalmente no caso de chimpanzés fêmeas com filhotes que morrem com apenas alguns dias de vida, em zoológicos e na natureza", afirma Casares, que é veterinário.

"Não sabemos a causa exata, mas parece que a mãe não estava produzindo leite suficiente", disse o diretor do Bioparc, Miguel Casares, à BBC News Mundo.

Durante o período, os visitantes do zoológico observaram a mãe com o filhote durante o processo de luto. A cena causou reações de todos os tipos.

"Nos primeiros dias, dava para ver claramente que era um filhote, e que estava morto. Todo mundo ficava surpreso... Notamos uma reação de empatia muito, muito forte com a situação. Empatia e respeito", diz Casares.

Hoje a chimpanzé faz as suas tarefas com relativa normalidade. Ela não apresentou problemas de saúde durante esses três meses.

"Temos monitorado o estado de saúde dos animais adultos, e não observamos nenhum problema. Mas, claro, o filhote passou por uma fase de decomposição. É um processo natural. Mas os chimpanzés têm, felizmente, um sistema imunológico muito forte", explicou Casares.

Se necessário, os especialistas do zoológico poderiam intervir, mas priorizaram que a mãe assimilasse a situação de forma natural para seu próprio bem-estar.

Publicações relacionadas