Ciclone Chido deixa ao menos 94 mortos em Moçambique

O número de feridos chegou a 670, segundo as autoridades - Foto: PATRICK MEINHARDT AFP

A passagem do ciclone Chido por Moçambique provocou pelo menos 94 mortes, segundo um balanço atualizado publicado neste domingo, 22, pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres. O potente ciclone, que devastou há alguns dias o pequeno arquipélago francês de Mayotte no Oceano Índico, destruiu mais de 110.000 casas em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo.

Os fortes ventos, com rajadas de até 260 km/h, e as chuvas que acumularam 250 mm em 24 horas destruíram a província de Cabo Delgado, no norte do país, onde vive a maioria das 620.000 pessoas afetadas pela tempestade.

Imagens divulgadas pela Unicef ​​do distrito de Mecufi, o mais afectado, mostram edifícios destruídos, incluindo uma mesquita. O número de feridos chegou a 670, segundo as autoridades.

O candidato à presidência da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), partido que governa o país há décadas, Daniel Chapo, cuja vitória nas eleições de outubro desencadeou uma crise que deixou 130 mortos, visitou neste domingo a região afetada.