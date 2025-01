Polícia prende suspeito que ateou fogo em mulher no metrô de Nova York

Vítima morreu no local do incidente - Foto: Polícia de Nova York | Divulgação

A polícia da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, prendeu nesta segunda-feira um homem suspeito de atear fogo em uma mulher no metrô do Brooklyn. Segundo as autoridades, a vítima morreu ainda no local do incidente, que ocorreu na manhã de domingo.

O homem "caminhou calmamente até a vítima" no trem F no Brooklyn e ateou fogo nela na manhã de domingo, disse a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, em uma entrevista coletiva.

"O suspeito usou o que acreditamos ser um isqueiro para atear fogo nas roupas da vítima, que ficaram completamente queimadas em questão de segundos", disse ela, acrescentando que a polícia correu para o local e o fogo foi apagado com um extintor. "Infelizmente era tarde demais e a vítima foi declarada morta no local."

Ao analisar as gravações das câmeras corporais, a polícia obteve uma imagem clara do suspeito, pois ele "permaneceu no local e estava sentado em um banco na plataforma, do lado de fora do vagão do trem", disse Tisch.

Depois de divulgar sua imagem ao público, a polícia recebeu uma denúncia de três estudantes e prendeu o suspeito em uma delegacia de Manhattan.

"Quero agradecer aos jovens que ligaram para o 911 para ajudar. Eles viram algo, disseram algo e fizeram algo", disse Tisch.

Nem o suspeito, nem a vítima tiveram suas identidades divulgadas, embora Joseph Gulotta, do Departamento de Polícia de Nova York, tenha dito que "não houve interação entre os dois quando o incidente aconteceu. Não acreditamos que eles se conheciam", disse ele durante a coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que o homem emigrou da Guatemala para os Estados Unidos em 2018.