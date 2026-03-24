Como o recrutamento pelo WhatsApp virou arma da Rússia na Europa

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Bombeiros combatem um incêndio após um ataque de drone russo em Lviv - Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Um ucraniano e uma romena suspeitos de espionar para os serviços de inteligência da Rússia foram detidos na Espanha e na Alemanha, informou a Procuradoria alemã nesta terça-feira, 24. A dupla é acusada de vigiar uma pessoa estratégica: um fornecedor de drones e softwares para o exército da Ucrânia.

De acordo com as investigações, o ucraniano Serguéi N. teria iniciado o monitoramento em solo alemão em dezembro de 2025. Quando o alvo se mudou para a Espanha, a romena Alla S. assumiu a missão de vigilância. Serguéi foi capturado em Elda (Alicante), enquanto Alla foi presa em Rheine, no oeste da Alemanha.

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O fenômeno dos agentes "descartáveis"

O caso joga luz sobre uma tática russa que preocupa a União Europeia: o uso de agentes "descartáveis". São civis sem histórico militar, recrutados via redes sociais para missões de baixo custo e alto risco. Essa estratégia dificulta o rastreamento, já que os envolvidos não possuem ligações oficiais com o Kremlin.

Curiosidades sobre a espionagem moderna:

Recrutamento digital: Muitos desses agentes são atraídos por anúncios de "trabalho extra" em redes como Telegram ou WhatsApp.

Muitos desses agentes são atraídos por anúncios de "trabalho extra" em redes como Telegram ou WhatsApp. Logística de guerra: Drones são hoje o recurso mais vigiado, pois definem o curso das batalhas de precisão na Ucrânia.

Drones são hoje o recurso mais vigiado, pois definem o curso das batalhas de precisão na Ucrânia. Rede de sabotagem: A Alemanha afirma que a Rússia orquestra uma campanha global para intimidar países que apoiam Kiev.

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