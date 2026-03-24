AGENTES DESCARTÁVEIS
Como o recrutamento pelo WhatsApp virou arma da Rússia na Europa
De Berlim a Alicante: entenda como a inteligência russa usa civis para sabotar drones na Ucrânia
Por AFP e Redação
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Um ucraniano e uma romena suspeitos de espionar para os serviços de inteligência da Rússia foram detidos na Espanha e na Alemanha, informou a Procuradoria alemã nesta terça-feira, 24. A dupla é acusada de vigiar uma pessoa estratégica: um fornecedor de drones e softwares para o exército da Ucrânia.
De acordo com as investigações, o ucraniano Serguéi N. teria iniciado o monitoramento em solo alemão em dezembro de 2025. Quando o alvo se mudou para a Espanha, a romena Alla S. assumiu a missão de vigilância. Serguéi foi capturado em Elda (Alicante), enquanto Alla foi presa em Rheine, no oeste da Alemanha.
O fenômeno dos agentes "descartáveis"
O caso joga luz sobre uma tática russa que preocupa a União Europeia: o uso de agentes "descartáveis". São civis sem histórico militar, recrutados via redes sociais para missões de baixo custo e alto risco. Essa estratégia dificulta o rastreamento, já que os envolvidos não possuem ligações oficiais com o Kremlin.
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Curiosidades sobre a espionagem moderna:
- Recrutamento digital: Muitos desses agentes são atraídos por anúncios de "trabalho extra" em redes como Telegram ou WhatsApp.
- Logística de guerra: Drones são hoje o recurso mais vigiado, pois definem o curso das batalhas de precisão na Ucrânia.
- Rede de sabotagem: A Alemanha afirma que a Rússia orquestra uma campanha global para intimidar países que apoiam Kiev.
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