Idoso comove país ao viajar 12h por mais de 100 dias para ver esposa

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Mulher estava internada em estado grave na UTI - Foto: CCTV | Reprodução

A população na província de Zhejiang, no leste da China, foi mobilizada por uma história de devoção. Um agricultor de 82 anos chamado Chen Achong transformou sua rotina em uma jornada de dedicação extrema à sua amada.

Durante 105 dias, ele viajou 12 horas diárias apenas para passar 30 minutos ao lado da esposa, Xue, de 76 anos, internada em estado grave.

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O caso, que viralizou nas redes sociais chinesas, tornou-se um símbolo de lealdade e sacrifício em meio às dificuldades financeiras e de saúde da terceira idade.

Drama familiar

Tudo começou há um ano, quando Xue sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) seguido de uma pneumonia grave, o que a manteve sob cuidados intensivos no Hospital Li Huili. Como o filho estava impossibilitado de acompanhar o dia a dia devido ao trabalho, Chen abraçou a responsabilidade integral pelo cuidado.

Chen acordava diariamente às 4h30 para preparar refeições e enfrentava uma maratona de ônibus entre as cidades de Zhoushan e Ningbo. O idoso carregava cestas de comida para economizar e garantir que a esposa tivesse o melhor tratamento possível.

O horário de visitas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) era restrito a apenas meia hora (das 10h30 às 11h), mas Chen permanecia nos corredores do hospital até o fim da tarde, aguardando qualquer notícia antes de iniciar a viagem de volta para Zhoushan.

Chen focava em manter a conexão emocional com a esposa durante os breves momentos ao lado do leito.

“Lembro-me de quando você mantinha a casa impecável enquanto eu trabalhava no campo”, sussurrava ele, conforme relatado pela imprensa local.

O agricultor fazia questão de realizar pequenos gestos, como ajustar os cobertores e limpar o rosto de Xue, relembrando décadas de uma vida compartilhada.

Rede de apoio

Chen e seu filho posam para uma foto com Xue no hospital | Foto: CCTV | Reprodução

Ao longo da trajetória, a família esgotou economias de 100 mil yuans (cerca de R$ 72.000) e o filho do casal vendeu a própria casa para custear o tratamento médico de Xue.

Diante da situação, os funcionários de transporte isentaram as passagens do idoso, que também recebeu doações externas que somaram mais de R$ 95 mil.

Além da isenção de tarifas no transporte público, uma campanha de solidariedade arrecadou cerca de 140 mil yuans (aproximadamente R$ 100 mil, em conversão direta) para ajudar nas despesas hospitalares.

O adeus

No último dia 13 de março, o estado de Xue parecia estável. Chen relatou que ela chegou a acenar com a cabeça quando ele disse que a família estava bem.

Entretanto, enquanto iniciava o trajeto de retorno para casa, o idoso recebeu o telefonema informando que o coração da esposa havia parado.

Apesar dos esforços da equipe médica, Xue não resistiu. “Sinto como se meu coração estivesse sendo dilacerado. Nosso vínculo nesta vida acabou, mas não estou pronto para aceitar”, desabafou Chen.

O idoso afirmou que agora pretende quitar as dívidas restantes e visitar o túmulo da amada.