Companhia aérea pede falência com passageiros na fila de embarque

A Silver Airways solicitou o processo de falência em dezembro - Foto: Divulgação | Fox 35

Uma companhia aérea anunciou falência enquanto milhares de passageiros aguardavam o embarque no Aeroporto Internacional de Orlando. A suspensão dos voos afetou tanto partidas quanto chegadas, sem aviso prévio aos passageiros que foram impossibilitados de viajar.

A Silver Airways solicitou o processo de falência em dezembro. A motivação teria sido pelo acúmulo de dívidas e pela busca por proteção financeira, segundo informações da imprensa norte-americana.

Em nota divulgada no momento do pedido de falência, a empresa afirmou que “esta decisão nos permitirá garantir capital adicional e empreender uma reestruturação financeira que fortalecerá nossa posição como uma companhia aérea competitiva, beneficiando você – nossos valiosos clientes”.]

Apesar da declaração inicial, a Silver Airways havia prometido manter seus bilhetes válidos e seguir com as operações normalmente, mas a interrupção no Aeroporto Internacional de Orlando pegou os viajantes de surpresa. Passageiros relataram ter chegado para o embarque e descoberto que os voos não ocorreriam.

A empresa não se pronunciou sobre o impacto no aeroporto, onde ocupava a 27ª posição em número de passageiros em 2024.