Bilionário afirma ter rejuvenescido o pênis em 15 anos

Bryan Johnson - Foto: Reprodução/Instagram

O empresário norte-americano Bryan Johnson, de 47 anos, famoso por adotar tratamentos polêmicos para combater o envelhecimento em busca da “juventude eterna”, revelou recentemente que conseguiu rejuvenescer seu pênis em 15 anos.



Para monitorar sua saúde sexual, Johnson utiliza um dispositivo que acompanha as ereções durante o sono e mede o tamanho dos pênis nessas ocasiões. Ele argumenta que, embora o tema seja peculiar, as ereções noturnas são um indicador importante da saúde geral tanto dos homens quanto das mulheres.

A frequência delas poderia indicar possíveis problemas da saúde sexual e sistêmica, como doenças cardiovasculares ou diabetes, por exemplo.

“Quando comecei a medir (ereções noturnas), não sabia se era uma boa ideia. É vulgar? É um pouco estranho? Acontece que as ereções noturnas de um homem e de uma mulher — o clitóris intumescido — são um dos biomarcadores mais importantes de qualquer coisa em todo o nosso corpo”, afirmou em entrevista ao Daily Mail.

Como funciona o Adam Sensor?

O dispositivo utilizado por Johnson, chamado Adam Sensor, é um rastreador de ereções que deve ser encaixado na base do pênis antes de dormir, como um anel.

Ele monitora a frequência e a duração das ereções ao longo da noite, transmitindo os dados para um aplicativo no celular do usuário. Pela manhã, o relatório gerado permite que o homem avalie sua função erétil.

“Homens que não têm ereções noturnas correm um risco 70% maior de morte prematura. Então, é um marcador de saúde realmente significativo”, afirma Johnson.

O protocolo de saúde sexual de Bryan Johnson

O rastreamento das ereções é apenas uma das sete estratégias que Johnson segue para manter a saúde do pênis. Além disso, ele realiza análises regulares de sêmen — avaliando contagem, motilidade e morfologia dos espermatozoides — e testes de fluxo sanguíneo peniano.

Outros exames incluem medições do fluxo urinário, questionários sobre função sexual, exames de próstata e hábitos considerados fundamentais para a saúde sexual, como uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos.

Geralmente, os homens têm entre três e cinco ereções noturnas, totalizando cerca de 45 minutos. Esse processo natural ajuda a manter a saúde do pênis ao estimular a circulação sanguínea.

A ausência dessas ereções pode levar à redução no fluxo sanguíneo, favorecendo o surgimento de cicatrizes nos tecidos internos do pênis. Com o tempo, isso pode piorar a disfunção erétil e gerar um ciclo vicioso de comprometimento da saúde sexual masculina.