Saiba o estado de saúde do papa Francisco após crises respiratórias

Papa Francisco - Foto: Filippo MONTEFORTE | AFP

Após sofrer dois episódios de insuficiência respiratória aguda, o Papa Francisco, de 88 anos, "dormiu a noite toda" e mantém repouso nesta terça-feira, 4, segundo atualização do Vaticano.

Na segunda, 3, Francisco precisou de equipamentos para ajudar na respiração, mas sem necessidade de uma intubação.

“Hoje, [segunda] o Santo Padre apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causada por acúmulo significativo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo. Foram então realizadas duas broncoscopias com necessidade de aspiração de secreções abundantes. À tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. O Santo Padre sempre se manteve vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico permanece reservado”, informou o Vaticano.

O papa Francisco está internado desde o último dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. O quadro inicial de bronquite se agravou, transformando-se em uma pneumonia em ambos os pulmões.

Esta é a ausência mais longa de Francisco desde o início do seu papado, em março de 2013. Os médicos do Vaticano não disseram quanto tempo pode durar seu tratamento.

Ainda segundo a Santa Sé, o prognóstico permanece reservado, o que indica que o estado de saúde do paciente é grave e exige cuidados intensivos e especiais. No entanto, a evolução do quadro ainda é incerta.