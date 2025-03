Papa tem dois episódios de insuficiência respiratória aguda

Papa está respirando com ajuda de ventilação mecânica - Foto: Miguel Riopa | AFP

Em boletim divulgado, na tarde deste domingo, 3, o Vaticano informou que o papa Francisco teve dois episódios de insuficiência respiratória aguda. Segundo o documento, as ocorrências foram ocasionadas pelo acumulo significativo de muco nos brônquios e broncoespasmo - contração que dificulta a passagem do ar. Depois dos episódios, a equipe médica fez a retirada de secreção e realizou duas broncoscopias.

A ventilação mecânica não invasiva precisou ser retomada para auxiliar na respiração do papa. "O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo", informou o boletim.

Ainda no boletim, o Vaticano afirmou que o prognóstico do pontífice segue reservado. Esse termo é comumente usado no meio médico para indicar que não é possível prever as chances de recuperação de um paciente. Horas antes da divulgação do boletim, a equipe revelou que o papa havia passado a noite bem.

Desde o dia 14 de fevereiro, Francisco está internado no hospital Gemelli de Roma. Ele deu entrada na unidade de saúde com quadro de bronquite, no entanto, a doença evoluiu para uma pneumonia bilateral.

Esta é a quarta vez que o papa é internado, desde que tomou posso no Vaticano, em 2013. Porém é a mais longa. Na última internação, também por causa de uma bronquite, ele ficou três dias no hospital. Ano passado, ele sofreu uma série de quedas e despertou a preocupação dos fiéis. Em 2021, Francisco passou por cirurgia no intestino e ficou dez afastado das atividades.