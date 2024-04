Comunidade quer que governo devolva pássaro ao lar de pitbull | A TARDE

Uma campanha para devolver um pássaro da raça pega (magpie, em inglês) aos seus donos na Austrália, tem repercutido no Instagram. O caso atraiu até a atenção de políticos locais.

Por se tratar de um animal selvagem, importante para o ecossistema do país, ele foi apreendido pelas autoridades responsáveis. Juliette Wells e Reece Mortensen entregaram Molly ao departamento ambiental de Queensland no início da semana.

A ave, que ganhou o nome de Molly pelos seus donos, foi resgatada ainda filhote pelo casal de Queensland, estado australiano. Nas redes sociais, o casal questionou porque o animal não pode decidir por conta própria com quem quer passar o tempo, já que o animal não foi criado de forma doméstica e não conseguiria viver na natureza novamente.

Molly criou um vínculo não só com o casal, mas como Peggy, uma cadela da raça bull terrier. O governador de Queensland, Steven Miles, acredita que Molly deveria se reunir com a família, contradizendo a decisão das autoridades estaduais. Juntos, os animais acumulam mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais.

Mais de 50 mil fãs assinaram uma petição para que os animais fiquem juntos novamente. O Departamento de Meio Ambiente, Ciência e Inovação (Desi) do Estado de Queensland disse que reconhece o interesse da comunidade, mas informou que as pegas são animais domésticos e só deveriam ser alojadas por seres humanos temporariamente para fins de reabilitação.

As pegas australianas podem viver até 30 anos. Elas têm esse nome por causa da semelhança que possuem com as pegas da Eurásia.