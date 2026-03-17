Conheça a cidade onde vive apenas uma pessoa há mais de 20 anos

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Uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos chama atenção por uma característica incomum: ela tem apenas uma moradora. Localizada no estado de Nebraska, a cidade de Monowi é oficialmente considerada um município, mas desde 2004 conta com somente uma habitante permanente: Elsie Eiler.

Além de viver sozinha na cidade, ela também desempenha praticamente todas as funções administrativas necessárias para manter o local funcionando.

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Única moradora também é prefeita

Desde a morte de seu marido, Rudy Eiler, em 2004, Elsie passou a assumir todas as responsabilidades ligadas à administração municipal. Ela atua como prefeita, tesoureira e responsável por emitir licenças e documentos oficiais para garantir que Monowi continue reconhecida legalmente como cidade.

Apesar da situação incomum, o município permanece formalmente incorporado, algo raro no país.

Origem ligada à expansão ferroviária

Monowi foi fundada em 1902 durante a expansão da ferrovia Fremont, Elkhorn & Missouri Valley Railroad. Na década de 1930, a cidade viveu seu período de maior crescimento e chegou a reunir entre 120 e 150 moradores.

Com o passar dos anos, porém, a mecanização das atividades agrícolas e a migração para centros urbanos provocaram um rápido esvaziamento da população.

O bar que mantém a cidade viva

Mesmo com apenas uma moradora, Monowi ainda recebe visitantes. O principal ponto de encontro da cidade é a Monowi Tavern, bar administrado por Elsie.

O estabelecimento funciona desde a década de 1970 e recebe pessoas de cidades vizinhas e turistas curiosos que visitam o local para conhecer a peculiaridade da cidade.

Biblioteca criada em homenagem ao marido

Além do bar, Elsie também mantém um pequeno espaço cultural chamado Rudy’s Library, criado em homenagem ao marido. A biblioteca reúne cerca de 5 mil livros e se tornou outro ponto de interesse para quem passa pela cidade.

Apesar da população mínima, Monowi segue registrada oficialmente como município e se tornou um símbolo curioso de resistência cultural e história local nos Estados Unidos.